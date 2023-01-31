شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الجيزة: إعلان نتائج الفصل الدراسى الأول دون ربطها بالمصروفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، تعليماتها للإدارات التعليمية، بعدم ربط إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول بسداد المصروفات الدراسية، وذلك على خلفية قيام بعض المدارس بحجب نتيجة الفصل الدراسي الأول، بسبب تأخر عدد من أولياء الأمور في دفع المصروفات، مشددة على أن من يخالف تلك التعليمات يعرض نفسه للمساءلة، وذلك بناءً على توجيهات وتعليمات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وأكدت المديرية في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن جميع المدارس سوف تعلن كشوف النتائج للطلاب سواء الذين التزموا بدفع المصروفات أو الذين تأخروا فيها، مشيرة أن أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أصدر تعليماته للمدارس بعدم حجب نتيجة أى طالب بسبب عدم سداد المصروفات المدرسية، استجابة سريعة لمطالب أولياء الأمور.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه حرصا على عدم حدوث تكدس داخل المؤسسات التعليمية والتسهيل على أولياء الأمور أثناء إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول للمراحل المختلفة، حرصت على توحيد إعلان النتائج، وتقسيمها على أيام، ليتم إعلانها بشكل موحد على مستوى المحافظة لجميع أولياء الأمور فى مكان واضح داخل المدارس، مشيرة أنه سيتم الإعلان عن نتائج طلاب الصف الأول الثانوى يوم الأحد الموافق 5 فبراير، ونتائج طلاب الصف الثانى الثانوى يوم الإثنين الموافق 6 فبراير المقبل.

وأوضحت أنه فور الانتهاء من أعمال تصحيح امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول، واعتماد النتيجة من قبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، سوف يتم الإعلان عنها وطرق الحصول عليها للتيسير على المواطنين، مشيرة إلى أن من المرجح اعتماد النتيجة فى بداية الأسبوع الثانى من إجازة نصف العام والتى تنتهى يوم الخميس الموافق 9 فبراير 2023.

جدير بالذكر، أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كافة المديريات التعليمية، وجه بعدم ربط إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول بسداد المصروفات الدراسية، وذلك في ضوء الإجراءات المنظمة التي تضمنها الكتاب الدوري رقم (6) الصادر بتاريخ 28 أكتوبر 2020 بشأن تنظيم العلاقة التعاقدية بين أصحاب المدارس الخاصة والدولية وأولياء الأمور.