شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر: رياح وأمطار غزيرة بالسواحل الشمالية واضطراب الملاحة البحرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأمطار قد تغزو محافظة الأسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، بالإضافة لامتداد الأمطار للمناطق الداخلية وتكون من خفيفة لمتوسطة على السواحل الشمالية الشرقية، وتمتد خفيفة لبعض المناطق من محافظات جنوب الوجه البحري ومدن القناة، لافتة إلى أن هذه الحالة الجوية من المتوقع أن تستمر غدا الأربعاء واستمرار فرص الأمطار من متوسطة لغزيرة على السواحل الشمالية، وقد تمتد الأمطار غدا للقاهرة الكبرى.

أضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي، أن اليوم وغدا نشهد حالة من التقلبات الجوية، وانخفاض درجات الحرارة يستمر لنهايات الأسبوع ومطلع الأسبوع المقبل، ناصحة المواطنين بالمحافظات المعنية بسقوط الأمطار بضرورة الابتعاد عن أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء والألواح المعدنية الخاصة بالإعلانات والمباني المتهالكة والأشجار.

لفتت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى وجود نشاط الرياح سيكون هناك اضطراب لحركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وارتفاع الأمواج يتجاوز 4 أمتار خلال فترات الليل، ويستمر غدا الأربعاء على البحر المتوسط، ومن الهام توقف أعمال الصيد والملاحة البحرية بالبحر المتوسط وحتى انتهاء فترة اضطراب الملاحة البحرية.