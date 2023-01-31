شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى للإعاقة" يطالب بتشديد عقوبة من يخالف كود الإتاحة لذوى الاحتياجات والان مع تفاصيل الخبر
وقالت المشرف العام على المجلس، أن أكواد الاتاحة موجودة بالفعل ولكن ليست في كل المناطق، والإشكالية الحقيقية تكمن في التطبيق، منوهة إلى الدور الذي يقوم به المجلس في التنسيق والتعاون مع كافة الجهات من أجل تطبيق كود الإتاحة، بل أن المجلس أيضاً يقوم بتشكيل لجان لمراجعة الاتاحة في الأماكن والمباني والمنشآت وكان آخرها اللجنة التي تم تشكيلها لمراجعة هذا الامر في المتحف المصري الكبير المقرر افتتاحه قريبا.
وأشارت الدكتورة إيمان كريم، أن هناك أماكن صديقة لكود الإتاحة ومن الواجب حصرها وإعداد قائمة بها، وعلى الرغم من جهود الدولة في توفير أكواد الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، إلا أننا نعاني من إشكالية غياب الوعي المجتمعي في التعامل مع حقوق هذه الفئة.