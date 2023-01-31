شكرا لقرائتكم خبر عن النقل توقع عقد إنشاء ورشة لصيانة وعمرة عربات القطارات الروسية بجميع أنواعها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، توقيع عقد إنشاء ورشة لصيانة عربات القطارات الروسية بجميع أنواعها في مصر بورش أبوزعبل للسكك الحديدية، بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة ترانسماش هولدينج إنترناشيونال إيه جي ( TMH International AG )، حيث وقع العقد كل من المهندس محمد عامر رئيس هيئة السكك الحديدية وسيرجو كوربانوف نائب رئيس شركة ترانسماش وبحضور كيريل ليبا رئيس مجلس إدارة مجموعة ترانسماش هولدينج .

وصرح وزير النقل، بأن هذا العقد يهدف الى انشاء ورشة جديدة بورش أبوزعبل بالتعاون مع شركة ترانسماش التي ستقوم بإعداد التصميمات الخاصة بها مع توريد المعدات اللازمة للورشة الجديدة لتنفيذ أعمال الصيانة بها، وكذلك توريد قطع الغيار لمدة 12 عاما لكل عربة تبدأ من تاريخ تشغيل العربة وكذلك تقديم الدعم الفني لمدة 12 عام بواسطة 20 خبيرا من شركة ترانسماش هولدينج إنترناشيونال إيه جي، بالإضافة إلى التدريب على العمرة الجسيمة التي تتم بعد تشغيل العربة بـ 18 عاماً بهدف نقل الخبرة للعمالة المصرية بما يمكنهم من تنفيذ جميع أنواع العمرات والصيانات المطلوبة، وكذلك تصنيع بعض قطع الغيار محلياً بنسب تبدأ من 20% من قطع الغيار وتصل الى 60% بهدف توطين صناعة قطع الغيار.

وأكد الوزير على أهمية هذا العقد في اجراء الصيانة اللازمة لصفقة 1350 عربة سكة حديد والتي تم سبق توقيعها مع هيئة السكك الحديدية المصرية، حيث تم الانتهاء من توريد عدد 725 عربة جديدة حتى الآن (499 درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية و 226 درجة ثالثة مكيفة)، لافتا الى أن شركة جانز مافاج المجرية ستقوم بتصنيع وتوريد باقى العربات المتبقية بنفس التكنولوجياحيث تعتبر هذه الصفقة الأضخم فى تاريخ الهيئة، لافتا أن إجراء أعمال الصيانة مع الشركة سيساهم في استمرار تقديم أعلى مستويات الخدمة للركاب وأن ذلك يأتي في إطار خطة الوزارة للتعاون مع الشركات العالمية الموردة للوحدات المتحركة، حيث سبق وأن تم الاتفاق مع تالجو الإسبانية على إجراء الصيانة اللازمة لقطارات تالجو في ورشة تالجو بورش الفرز، وكذالك الاتفاق مع وابتك الأمريكية (جنرال اليكتريك سابق) لإجراء الصيانة اللازمة لجرارات GE بورش التبين ومهمشة.

وأضاف الوزير أنه تم الاتفاق مع شركة ترانسماش أن يكون إنشاء هذه الورشة والتعاون في مجال إنتاج قطع الغيار محليا نقطة انطلاق قوية وهامة لإقامة مصنع مشترك في أبوزعبل لتوطين صناعة عربات السكك الحديدية لتلبية احتاجات السوق المحلى، ثم الانطلاق للتصدير إلى الدول الأخرى، خاصة وأن مصر هى القلب النابض لأفريقيا والشرق الأوسط والدول العربية، وأنه مع توطين الصناعة فى مصر ستكون هناك قاعدة صناعية خاصة بعربات السكك الحديدية للانطلاق لهذه الدول وخاصة مع توافر العمالة المصرية الماهرة وتوافر المواد الخام والمناخ الاستثمارى الواعد فى مصر، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتوطين صناعة النقل في مصر ومنها صناعة الوحدات المتحركة وفق أحدث الأساليب بما يتوافق مع المعايير العالمية من خلال التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في كافة المشروعات ومنها مشروعات النقل، حيث يجسد هذا التوقيع التعاون بين الدولة ممثلة في هيئة السكك الحديدية والقطاع الخاص الدولي ممثلا في شركة ترانس ماش هولدينج انترناشيونال ايه جي.

وأشار الوزير إلى أن هذا التوقيع هو الثالث من نوعه مع الشركات العالمية المتخصصة في مجال توطين صناعة الوحدات المتحركة بمصر بعد عقد توطين 320 مترو أنفاق بواقع 40 قطارا، والذي سبق توقيعه مع إتحاد شركات هيونداي روتم/ نيرك لتوطين صناعة قطارات المترو بهدف مواجهة الزيادة المتوقعة في عدد أعداد الركاب خلال السنوات القادمة، وكذلك تقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب وكذلك بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه لدراسة إنشاء مصنع مصري لتصنيع عربات ركاب السكك الحديدية بين كل من الهيئة القومية لسكك حديد مصر والشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية (نريك) وذلك لتوطين صناعة عربات السكك الحديدية في مصر حيث اشتمل البروتوكول على تصنيع 500 عربة ركاب سكك حديدية متنوعة ( 100 عربة درجة اولى -مكيفة -200 عربة درجة ثانية مكيفة – 200 عربة درجة ثالثة متطورة ) كمرحلة أولى من إجمالي 1000 عربة سكة حديد مخطط تصنيعها محليا .

ومن جانبه، أكد كيريل ليبا رئيس مجلس إدارة مجموعة ترانسماش على أهمية هذا العقد في إجراء الصيانات والعمرات المطلوبة لصفقة العربات الموقعة بين الجانبين من خلال هذه الورشة التي ستشهد تواجد 20 خبيرا متخصصا في مجال الصيانة وحيث سيشرف على هذا المشروع الهام إيرانست يورج الذي اشرف على إقامة ورشة ضخمة في المانيا لصيانة قطارات شركة سيمنز الألمانية، مضيفاً انه سيتم التعاون المشترك لتوطين صناعة قطع الغيار اللازمة في مصر وكذلك التعاون في اقامة مصنع لتصنيع عربات السكك الحديدية لتلبية احتياجات السوق المصري ثم التصدير للخارج، مؤكدا أن هذا كان توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال فعاليات توقيع عقود صفقة العربات لتوطين تلك الصناعة الهامة في مصر.