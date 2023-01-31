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شكرا لقرائتكم خبر عن %93 من القراء يطالبون بتغليظ عقوبة تقليد العلامات التجارية للمواد الغذائية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تؤيد مطالب تغليظ عقوبة تقليد العلامات التجارية للمواد الغذائية؟" أيد غالبية القراء مطالب تغليظ عقوبة تقليد العلامات التجارية للمواد الغذائية.
وأيد 93% من القراء مطالب تغليظ عقوبة تقليد العلامات التجارية للمواد الغذائية، بينما عارض 7% من القراء مطالب تغليظ عقوبة تقليد العلامات التجارية للمواد الغذائية.