%93 من القراء يطالبون بتغليظ عقوبة تقليد العلامات التجارية للمواد الغذائية

وأيد 93% من القراء مطالب تغليظ عقوبة تقليد العلامات التجارية للمواد الغذائية، بينما عارض 7% من القراء مطالب تغليظ عقوبة تقليد العلامات التجارية للمواد الغذائية.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012