شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: سقوط أمطار خفيفة على القاهرة ابتداء من الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمود القياتي، عضو المركز الاعلامي لهيئة الارصاد الجوية، أن الحالة الجوية التي عاشتها مصر خلال الأيام الماضية من موجة دافئة ستتغير ابتداء من الغد، موضحا أن هناك تغيرا في الكتل الهوائية التي ستتأثر بها الكتل الشمالية العابرة للبحر المتوسط.

وأشار محمود القياتي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، مع الاعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، إلى أنه سيبدأ من الغد ظهور متوالي للمنخفضات الجوية وهذا سيؤدي لعدم الاستقرار في الأحوال الجوية، مفيدا بأنه من المتوقع سقوط أمطار على السواحل الشمالية وستكون ما بين متوسطة وغزيرة.

وتابع: "بداية سقوط الأمطار على القاهرة سيكون يوم الأربعاء وستكون خفيفة ووارد تزداد الفرص أو تضعف حسب الأجواء وسيتم اعلانها، كما سيتم انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ ابتداء من الغد والكتل الهوائية تتغير بشكل كامل، وسنبدأ في ملاحظة الاجواء الشتوية بامتياز مع عنصر نشاط الرياح على أغلب مناطق الجمهورية"، مؤكدا أن هذه الأجواء تعطي مزيد من الاحساس ببرودة الطقس.