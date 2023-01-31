شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأمريكى: لن نقدم مقاتلات "إف – 16" لأوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال جو بايدن، الرئيس الأمريكي، إن الولايات المتحدة الأمريكية لن تقدم مقاتلات "إف – 16" لأوكرانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال حسين مشيك، مراسل "القاهرة الإخبارية" من موسكو، إن روسيا تريد اعتراف الغرب بالأراضي الروسية والقرم وتحييد أوكرانيا ونزع السلاح منها، وفي حال تحقيق هذه الأمور ستوقف روسيا العملية العسكرية على الفور.

وأضاف مراسل "القاهرة الإخبارية" من موسكو، خلال تصريحات على قناة القاهرة الإخبارية، أن روسيا تؤكد أنها على استعداد دائم لإجراء مفاوضات سلام مع الجانب الغربي، لا سيما الجانب الأمريكي، لافتا إلى أن الدعم الغربي لكييف من خلال توريد الأسلحة والتصعيد ضد موسكو فضلا عن تسليم صواريخ بعيدة المدى وطائرات للقوات الأوكرانية قد ينهي الحديث عن أي مفاوضات سلام مستقبلًا بين الجانبين.

ولفت مراسل "القاهرة الإخبارية" من موسكو، إلى أن تصريحات الكرملين، اليوم، عن المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون، التي تطرقت إلى أن احتمالية نشر صواريخ حلف الناتو على الحدود الروسية كان السبب الرئيسي لبدء العملية العسكرية.

وأوضح مراسل "القاهرة الإخبارية" من موسكو، أن تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية سيتم عن طريق المفاوضات، لكن العراقيل التي يضعها الغرب تؤجل تلك المفاوضات، خاصة في ظل الدعم العسكري الكبير من الغرب لأوكرانيا.