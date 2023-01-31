شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب وسفير إسبانيا يشهدان ختام المرحلة الأولى من مبادرة "كن رائد أعمال مبدع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والسيد/ ألفارو إيرانزو جوتيريز سفير إسبانيا في مصر، ختام المرحلة الأولى من مبادرة "كن رائد اعمال مبدع "، بحضور السيدة / إيفا سواريز ليوناردو - رئيسة مكتب التعاون الإسباني في مصر، والتي تنفذها الوزارة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب، بالتعاون مع الوكالة الإسبانية للتنمية، وذلك بمقر السفارة الإسبانية بالقاهرة.

حضر الحفل اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، المستشار طارق أبو زيد المستشار القانوني لوزير الشباب والرياضة، منال جمال وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، اللواء عبد الرحمن شلش رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، الدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، نانيس الناقوري مدير عام الإدارة العامة للمبادرات الشبابية، جيهان رشوان مدير عام الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة، أحمد جابر وسالي سعيد مسئولي المشروع، ولفيف من مسئولي السفارة.

وفي بداية كلمته، رحب وزير الشباب والرياضة بالسفير الأسباني بمصر، مقدماً الشكر لحكومة مملكة اسبانيا من خلال مكتب التعاون الاسبانى في مصر لتمويل مشروع خلق فرص عمل متعددة للشباب من خلال التدريب من أجل التوظيف ممثلاً في مبادرة "كن رائد اعمال مبدع "، مشيراً إلى أن هذا التعاون يأتي في ظل توجيهات القيادة السياسية ودعم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لبناء الانسان المصري.

أضاف "صبحي" أن هذا التعاون يأتي تماشياً مع استراتيجية الوزارة لدعم الشباب من خلال البرامج المختلفة في مجالات ريادة الأعمال والابتكار والتكنولوجيا مع تهيئة المناخ الداعم من كافة مؤسسات الدولة الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والتعاون مع البلدان المختلفة، وذلك لتعزيز تمكين الشباب من مهارات المستقبل وإتاحة الفرصة والدعم للابتكار والبحث العلمي للشباب والنشء.

وقال وزير الشباب: "ومن هذا المنطلق يسعدنا أن نحتفل سويا اليوم بانتهاء المرحلة الأولى من " مبادرة كن رائد اعمال مبدع " مع شبابنا أصحاب المشروعات والأفكار الملهمة التي تستحق الدعم والتوجيه لإطلاق شركاتهم الناشئة التي ستساهم في دعم الاقتصاد المصري الوطني، هذا وتتطلع الوزارة الى المزيد من التعاون مع حكومتكم الموقرة ومكتب التعاون الإسباني في مصر في المزيد من المشروعات التي تساعد في بناء الانسان المصري ودعم الاقتصاد بهدف زيادة تفعيل برامج ريادة الأعمال وإطلاق الشباب لمشروعاتهم في سوق العمل وإنشاء أول حاضنة أعمال بما يمكن شبابنا ويجعلهم في الصدارة دائماً".

ومن جانبه، قال السيد/ ألفارو إيرانزو سفير إسبانيا في مصر:" إنه لشرف كبير أن أستقبلكم جميعًا هذا المساء في هذا الحفل الذي يمثل علامة فارقة في مشروع "كن رائد أعمال مبدع "، وهو مشروع عزيز جدًا على التعاون الإسباني ومبادرة يمكننا جميعاً أن نفخر بها، وأود أن أشكر سعادة الوزير الدكتور أشرف صبحي وكافة فريقه لجهودهم فى تنفيذ هذا العمل".

أضاف سفير إسبانيا: "فقد منحني عملي كسفير في مصر منظوراً جديداً تماماً، وأكد لي شيئًا كنت أتوقعه: مصر لديها العديد من الكنوز، من الأهرامات، والمناظر الطبيعية الرائعة، وأثمن أهم ما لديها هو شعبها، وخاصة شبابها، وتلتزم إسبانيا من خلال التعاون المصري الإسباني، بالعمل عن كثب مع شركائنا لتحقيق الازدهار"، مشيراً إلى الأهمية التي توليها الدولة المصرية للقطاع الخاص وريادة الأعمال لتنمية البلاد، بجانب السياسات الوطنية المنخرطة في تعزيز القطاع الخاص وريادة الأعمال والتوظيف الذاتي ، ونريد أن ننضم إلى شركائنا في هذه الجهود.

أشار السيد/ ألفارو إيرانزو قائلاً:" إن هذه الفترة تسمي العصر الذهبي لريادة الأعمال، ورواد الأعمال هم بالفعل عامل أساسي لا مفر منه وضروري في التنمية الاقتصادية في كل بلد، وتثبت العديد من الدراسات الصلة القائمة بين كثافة ريادة الأعمال في بلد ما ونمو ناتجه المحلي الإجمالي، فأهمية رواد الأعمال تكمن في كونهم يولدون وظائف جديدة وتغييرات اجتماعية، هذه أسباب مهمة للانضمام إلى قوتنا في وزارة الشباب والرياضة المصرية في هذا المشروع".

ومن جانبها، استعرضت منال جمال رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب إحصائيات المبادرة وما تم انجازه خلال الفترة الماضية، مشيرةً إلى أنه تم اختيار ٤٠ فائزاً من بين 100 متأهل للتصفيات النهائية، وسيتم تزويدهم بحاضنة وخدمات تطوير الأعمال والتواصل مع الشركاء الماليين.

جدير بالذكر أن المبادرة تهدف إلى تمكين الشباب من أجل مستقبل أفضل لأنفسهم ومجتمعاتهم، وتأهليهم لاكتساب المهارات التكنولوجية الأساسية لأي رائد أعمال، حيث يتضمن محتوى البرنامج التدريبي موضوعات "تعريف ريادة الأعمال، التفكير الإبداعي، مهارات العمل الجماعي، توليد الأفكار، مهارات العرض والتقديم، التعريف بأنواع المشروعات".