شكرا لقرائتكم خبر عن موعد انتهاء إجازة الفصل الدراسى الأول لطلاب الجامعات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حددت الخريطة الزمنية للعام الجامعى الجديد 2022/ 2023، وفقا لما اعتمده المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة وزير التعليم العالى، موعد انتهاء إجازة منتصف العام الدراسى 2023 ، حيث من المقرر أن تنتهى الإجازة يوم الخميس 9 فبراير 2023
وبحسب الخريطة الزمنية للعام الجامعى ، تبدأ الدراسة فى الفصل الدراسى الثانى فى 11 فبراير 2023، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا تنتهى الخميس 1 يونيو 2023، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2023، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.
كما وجه الوزير بسرعة الانتهاء من أعمال الكنترولات وإعلان النتائج للطلاب بالسرعة المطلوبة؛ لتمكينهم من تسجيل المُقررات الدراسية مع بداية الفصل الدراسي الثاني بكافة الكليات التي تعمل بنظام الساعات المُعتمدة.