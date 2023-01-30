شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعقد تدريبات المعلمين على المناهج الدراسية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد دورات تدريبات للمعلمين من الصف الاول إلى الصف الخامس الابتدائي علي المناهج الدراسية الجديدة، وذلك في إطار استكمال تدريبات المعلمين علي المنصة الإلكترونية للتدريبات المهنية للمعلمين خلال إجازة نصف العام.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، في خطاب للمديريات التعليمية، أنه سيتم عقد تدريبات للمعلمين علي المنصة الالكترونية اعتبارا من يوم 31 يناير ويستمر حتي يوم 11 فبراير وفقا للجدول المحدد و يمكن للمعلمين المستهدفين للتدريب الحصول علي التدريبات المخصصة عن طريق الاطلاع علي المحتوى الرقمى الخاص بالتدريب من خلال المنصة الإلكترونية لتدريبات المعلمين في الوقت المناسب لهم خلال ايام التدريب المقررة مع الانتهاء من مرحلة التقييم بعد تلقي التدريب.

وشددت وزارة التربية والتعليم، بالتنبيه علي الإدارات التعليمية، باتخاذ الاجراءات بسرعة التنبيه علي المعلمين المستهدفين للتدريبات، وإجراء عمليات المتابعة الميدانية للمدارس للتأكيد علي المعلمين المستهدفين من الحصول علي كافة التدريبات المعلن عنها، والحصول علي الشهادات التي تفيد بذلك من خلال المنصة الإلكترونية.