شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة بكافة الأنحاء حتى السبت والان مع تفاصيل الخبر
الثلاثاء 31 يناير :
القاهرة والوجه البحرى العظمى 18 درجة الصغرى 10 درجة
السواحل الشمالية العظمى 17 درجة الصغرى 11 درجة
جنوب سيناء العظمى 23 درجة الصغرى 13 درجة
شمال الصعيد العظمى 19 درجة الصغرى 08 درجة
جنوب الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى 10 درجة
الأربعاء 1 فبراير :
القاهرة والوجه البحرى العظمى 18 درجة الصغرى 10 درجة
السواحل الشمالية العظمى 17 درجة الصغرى 11 درجة
جنوب سيناء العظمى 23 درجة الصغرى 15 درجة
شمال الصعيد العظمى 18 درجة الصغرى 07 درجة
جنوب الصعيد العظمى 21 درجة الصغرى 09 درجة
الخميس 2 فبراير :
القاهرة والوجه البحرى العظمى 19 درجة الصغرى 11 درجة
السواحل الشمالية العظمى 17 درجة الصغرى 11 درجة
جنوب سيناء العظمى 21 درجة الصغرى 14 درجة
شمال الصعيد العظمى 19 درجة الصغرى 06 درجة
جنوب الصعيد العظمى 21 درجة الصغرى 09 درجة
الجمعة 3 فبراير :
القاهرة والوجه البحرى العظمى 19 درجة الصغرى 10 درجة
السواحل الشمالية العظمى 19 درجة الصغرى 10 درجة
جنوب سيناء العظمى 23 درجة الصغرى 14 درجة
شمال الصعيد العظمى 20 درجة الصغرى 06 درجة
جنوب الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 09 درجة
السبت 4 فبراير :
القاهرة والوجه البحرى العظمى 19 درجة الصغرى 10 درجة
السواحل الشمالية العظمى 19 درجة الصغرى 11 درجة
جنوب سيناء العظمى 24 درجة الصغرى 14 درجة
شمال الصعيد العظمى 21 درجة الصغرى 05 درجة
جنوب الصعيد العظمى 23 درجة الصغرى 09 درجة