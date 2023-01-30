شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية السودان يؤكد استمرار التنسيق بين القاهرة والخرطوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير خارجية السودان علي الصادق علي، اليوم الاثنين، استمرار التنسيق والتعاون بين البلدين الشقيقين مصر والسودان في كافة المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وبحث وزير الخارجية السودانية - خلال لقائه بمكتبه بالسفير هاني صلاح الدين مصطفى سفير جمهورية مصر العربية بالخرطوم - سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والدفع بها لآفاق أرحب من خلال الآليات السياسية والفنية المشتركة.