شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على توصيات ندوة أهمية رفع الوعى بأكاديمية الشرطة والان مع تفاصيل الخبر
وتناولت الندوة عدد من الموضوعات الهامة أبرزها (دور قادة الفكر والرأى فى صناعة الوعى – دور الإعلام الأمنى فى تحقيق الوعى العام – دور الفن والثقافة فى تحقيق الوعى العام – التحصين الفكرى ضد الأفكار المتطرفة والهدامة وأثره فى تحقيق الوعى – المتغيرات العالمية وتأثيرها على صناعة الوعى – التوعية بمخاطر الشائعات وتأثيرها على الوعى العام – تنمية قيم الولاء والإنتماء وأثره فى تحقيق الوعى العام ) .
وأثمرت الندوة عن الخروج بعدد من التوصيات أبرزها إستمرار تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة الحكومية وغير الحكومية لرفع الوعى العام لكافة فئات وطوائف المجتمع المصرى وبصفة خاصة فئة الشباب، ولاقت فعاليات الندوة تفاعلاً ملحوظاً من المشاركين مع موضوعات الندوة .. وتقدموا بالشكر لوزارة الداخلية لحرصها على تدعيم دورهم فى حماية بلدهم