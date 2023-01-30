شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف الخدمات التي يقدمها أول معمل مركزى للرصد البيئي في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمتلك وزارة البيئة، أول معمل مركزى للرصد البيئي في مصر، حيث تم تأسيسه وتجهيزه بالأجهزة والمعدات عام 1996، من خلال منحة من الحكومة اليابانية، تضمنت بناء قدرات العاملين بالمعمل المركزى فى مجال الرصد البيئي، عن طريق جلب الخبراء اليابانيين إلى مصر وايفاد العاملين للتدريب فى اليابان، للعمل على تفعيل واحد من أهم اهداف المعمل المركزي كونه مركز أبحاث وتدريب إقليمي، للمساهمة في نقل وتبادل الخبرات البيئية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

يتم توسيع نطاق الاعتماد بالمعمل المركزى ليشمل كل الاختبارات التي يجريها المعمل المركزي مما يوفر المصداقية في تفعيل دوره كمعمل مرجعي للجهاز ومركز تدريبي للشرق الأوسط وأفريقيا، ودعم وتفعيل دور المعمل المركزي في كونه المعمل المرجعي للمعامل الفرعية بجهاز شئون البيئة.

يتم تقسيم المعمل المركزى حسب نوعية الرصد البيئى إلى أربعة إدارات مختلفة" إدارة رصد المياه، وإدارة الهواء والضوضاء، وإدارة رصد التربة والأرض، وإدارة توكيد الجودة، ولكل إدارة من إدارات المعمل المركزى مهام مختلفة عن الأخرى، فمثلا نجد أن مهام إدارة رصد المياه، تنحصر في رصد الملوثات المختلفة فى المياه وتحليل مياه الصرف الصناعى الصادرة من المنشآت الصناعية للمشاركة فى وضع تقرير عن الحالة البيئية فى مصر، ورصد مياه نهر النيل للوقوف على نوعيتها، وكذلك التأكد من التزام المنشآت الصناعية بالمعايير البيئية المذكورة بقانون حماية البيئة رقم 4 لسنة 1994 والتشريعات البيئية الأخرى، إضافة الى تدريب العاملين بالمعامل الفرعية فى مختلف محافظات مصر وتقديم الدعم الفنى لهم فى مجال الرصد البيئى.

وضع وتنفيذ خطط المراجعات واختبارات الكفاءة للمعامل الفرعية للوقوف على مستوى الأداء ورفع كفاءة العاملين.

اما مهام إدارة رصد الهواء والضوضاء، فتشمل رصد الملوثات المختلفة فى الهواء الجوى والمداخن وبيئة العمل بالمنشآت الصناعية للمشاركة فى وضع تقرير عن الحالة البيئية فى مصر، ورصد الضوضاء بالأماكن المختلفة وداخل بيئة العمل بالمنشآت الصناعية، والتأكد من التزام المنشآت الصناعية بالمعايير البيئية المذكورةبقانون حماية البيئة رقم 4 لسنة 1994، وتدريب العاملين بالمعامل الفرعية فى مختلف محافظات مصر وتقديم الدعم الفنى لهم فى مجال الرصد البيئي، ووضع وتنفيذ خطط المراجعات واختبارات الكفاءة للمعامل الفرعية للوقوف على مستوى الأداء ورفع كفاءة العاملين.

وفيما يخص مهام إدارة رصد التربة والأرض، فأنها قائمة على رصد الملوثات المختلفة فى عينات التربة والنباتات للمشاركة فى وضع تقرير عن الحالة البيئية فى مصر، وأيضا تدريب العاملين بالمعامل الفرعية فى مختلف محافظات مصر وتقديم الدعم الفنى لهم فى مجال الرصد البيئي، ووضع وتنفيذ خطط المراجعات واختبارات الكفاءة للمعامل الفرعية للوقوف على مستوى الأداء ورفع كفاءة العاملين، ومهام إدارة رصد المياه، فهى رصد الملوثات المختلفة فى المياه وتحليل مياه الصرف الصناعى الصادرة من المنشآت الصناعية للمشاركة فى وضع تقرير عن الحالة البيئية فى مصر، ورصد مياه نهر النيل للوقوف على نوعيتها.

التأكد من التزام المنشآت الصناعية بالمعايير البيئية المذكورةبقانون حماية البيئة رقم 4لسنة 1994 والتشريعات البيئية الأخرى، كما ان مهام إدارة رصد الهواء والضوضاء، فتأتى لرصد الملوثات المختلفة فى الهواء الجوى والمداخن وبيئة العمل بالمنشآت الصناعية للمشاركة فى وضع تقرير عن الحالة البيئية فى مصر، ورصد الضوضاء بالأماكن المختلفة وداخل بيئة العمل بالمنشآت الصناعية، والتأكد من التزام المنشآت الصناعية بالمعايير البيئية المذكورة بقانون حماية البيئة رقم 4 لسنة 1994.

ومن أهم إنجازات المعمل المركزي إجراء المعاينات والقياسات الحقلية والمعملية لأكثر من 2000 مصنع لمختلف الأنشطة الصناعية في مختلف المحافظات، وكذلك إجراء مسح بيئي للوقوف على نسب التلوث فى المياه والهواء للمدن الصناعية (مدينة 6 أكتوبر، مدينة العاشر من رمضان"، وإجراء قياسات لنوعية الهواء والضوضاء لمصانع الأسمنت، مسابك الرصاص، بالإضافة إلى بعض المشروعات الوطنية مثل: نفق الأزهر، مطار القاهرة الجوي، والمشاركة مع مشروع تحسين هواء القاهرة والمكمل له مشروع تنظيف وتطهير التربة من التلوث بالرصاص فى محافظة القليوبية من خلال إجراء الدراسات الميدانية ورصد التلوث بالرصاص فى اماكن متفرقة.

ونجح المعمل المركزى أيضا في التدخل العاجل في حالات الحوادث البيئية لتقدير نسب التلوث ومدى تأثيرها على البيئة المحيطة، ورصد نوعية مياه نهر النيل نصف سنويا، من خلال تحليل عينات المياه من مصادر التلوث المختلفة للحصول على قاعدة بيانات شاملة التحاليل الفيزيقية و الكيميائية والبكتيريولوجية بالاضافة إلى عمل دراسة استرشادية لرصد الملوثات الخطرة لمتبقيات المبيدات الزراعية (pesticides) والمواد العضوية المتكلورة متعددة الحلقات (PCB's) فى كل من عينات المياه والرسوبيات.

جدير بالذكر،أن المعمل المركزى لوزارة البيئة قد حصل على شهادة الأيزو 17025من مجلس الاعتماد الوطنى فى مجال المعادن الثقيلة وإعداد المعمل المركزي للحصول على شهادة الاعتماد في التحاليل الكيميائية الأخرى للحصول على أدق نتائج و أفضل طرق التحاليل انجازا.