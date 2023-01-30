شكرا لقرائتكم خبر عن "بلينكن" يدعو لوقف جميع أعمال العنف والتصعيد فى الأراضى الفلسطينية المحتلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن، الاثنين، إلى ضرورة تهدئة الأجواء ونشر السلام لحماية أرواح الإسرائيليين والفلسطينيين التي اعتبرها مسؤولية الجميع، جاء ذلك في تصريح له عقب وصول إلى تل أبيب للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ودعا بلينكن جميع الأطراف وقف أعمال العنف والتصعيد الذي يودي بحياة الإسرائيليين والفلسطينيين.

بدوره أعلن المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، أن "الموقف الأمريكي ثابت بغض النظر عن من يدير الحكومة بإسرائيل".

وأشار إلى أن "الوزير بلينكن سيشدد خلال جولته على ضرورة خفض التصعيد".

ولفت إلى ان "بلينكن سيشدد على ضرورة تهيئة الأجواء لاستئناف المفاوضات بشأن حل الدولتين".

وأكد أن "الولايات المتحدة موقفها معارض دوما لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، ولا تريد فرض رؤيتها وترغب دائما في الاستماع للطرفين الإسرائيلي والفلسطيني".

ومن المقرر أن يلتقي بلينكن، نتنياهو والرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج، ونظيره إيلي كوهين، وأيضاً سيزور غدًا الثلاثاء الضفة الغربية للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.