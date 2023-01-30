شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل: مشروع قانون بشأن تطبيق عقوبة الإعدام بكرسى كهربائى لمنفذى العمليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف وزير الأمن القومى الإسرائيلي ايتمار بن غفير، الاثنين، عن نية الحكومة التقدم بمشروع قانون تطبيق عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات ضد الإسرائيليين، مضيفا "كل من يرتكب مذبحة ضد المدنيين يجب أن يعدم بواسطة كرسي كهربائي"، بحسب ما نقلته القناة 12 الإسرائيلية.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو قد أكد أن الحكومة الإسرائيلية لا تبحث عن التصعيد لكننا جاهزون لأى سيناريو، وأكد نتنياهو إن القوات الإسرائيلية ستقوم بإغلاق بيوت منفذي العمليات وهدمها من خلال إجراءات سريعة.

وأضاف نتنياهو أن الرد الإسرائيلي على هجوم القدس سيكون سريعا ودقيقا ومركزا.

ودعت الشرطة الإسرائيلية، مساء السبت الماضى، كل من لديه سلاح مرخص بأن يحمله فى الأماكن العامة، تحسبا لأى عملية محتملة، بينما تتوالى التداعيات بعد عمليتين في القدس أسفرتا عن وقوع قتلى وجرحى من الإسرائيليين، بحسب سكاى نيوز.

ورفعت الشرطة الإسرائيلية درجة التأهب إلى القصوى خشية عمليات فلسطينية فردية، وتأتي دعوة الشرطة الإسرائيلية، بعدما شهد يوم السبت هجوما بالرصاص في البلدة القديمة بالقدس، أدى لوقوع جريحين، أحدهما ضابط فى الجيش الإسرائيلى، كان فى عطلة خارج خدمته العسكرية.

وعقب حادث الجمعة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الحكومة اتخذت قرارات بشأن "الردود" على الهجوم.

وأضاف نتنياهو، في تصريحات تلفزيونية، أن القرارات التي اتخذت ستعرض على الكابينت (المجلس الوزاري المصغر).

وجاءت العمليتان بعد حوالي يوم واحد على استشهاد 10 فلسطينيين برصاص إسرائيلي في الضفة الغربية.