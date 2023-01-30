شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تدريبى على صيانة الأجهزة الكهربائية لذوى الهمم بكفر الشيخ.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة كفر الشيخ بشأن تنظيم برنامج تدريبي لذوي الهمم والقدرات بمركز التدريب المهني على مهنة صيانة الأجهزة الكهربائية المنزلية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، ووزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بتوفير فرص تدريب وتشغيل لذوى الإعاقة على المهن التى تتناسب مع احتياجاتهم ودرجات إعاقتهم ودمجهم داخل المجتمع والمشاركة في التنمية.

وأوضح حازم على حسن، مدير مديرية القوى العاملة بكفر الشيخ في تقريره، أنه تم بدء فعاليات البرنامج التدريبي لعدد 9 متدربين من ذوي الهمم؛ وقد تم تسليم المتدربين البالطو والأدوات التدريبية اللازمة للبرنامج التدريبي مجاناً، وذلك في إطار خطة المديرية لتنفيذ سلسلة برامج تدريبية موجهة لذوي الهمم بنطاق المحافظة بهدف تأهيلهم ودمجهم في سوق العمل تزامنا مع المبادرات الرئاسية لدمج ذوي الهمم في المجتمع ومبادرة حياة كريمة على مستوى الجمهورية.

وأفاد مدير المديرية بأن المديرية فتحت باب التقدم للحصول على تلك الدورات لتلك الفئة من خلال إدارة بحوث العمالة والتدريب بالمديرية أو من خلال مراكز التدريب المهني التابعة لها، مع التأكيد أن تلك البرامج تقدم مجاناً للشباب مع الحصول على كافة الأدوات التدريبية التى يحتاجون إليها، ويتم التدريب على أيدى مدربين ماهرين تم اختبارهم في الوزارة ويحصل المتدربين على شهادة إتمام التدريب معتمدة من المديرية في نهاية الدورات التدريبية تؤهلهم للعمل في منشآت القطاع الخاص داخل المحافظة وخارجها.

وفي سياق متصل، نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادى الجديد الإختبارات النهائية للدورة التدريبية التى تم تنفيذها علي مهنة التفصيل والخياطة بمكتب عمل الفرافرة بالتعاون مع جمعية تنمية المجتمع بقرية اللواء صبيح لعدد 15 متدربة، وأستكملت الحملات التفتيشية المشتركة من خلال (مكاتب التفتيش العمالي، والسلامة والصحة المهنية) على الشركات بشرق العوينات لتطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وأوضح أحمد حسين طليب مدير مديرية القوى العاملة بالوادى الجديد، في تقريره الذى تلقته الوزارة أنه في إطار اهتمام الوزارة بتدريب الفتيات على المهن الحرفية والبيئية وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصادياً، وتنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بملف التدريب المهنى واستحداث برامج تدريبية تتواءم مع متطلبات سوق العمل، وتحت رعاية اللواء ا. ح محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد، اختتمت المديرية الدورة التدريبية على مهنة التفصيل والخياطة والتي تم تنفيذها من خلال مكتب عمل الفرافرة بجمعية تنمية المجتمع بقرية اللواء صبيح لـ15 متدربة وتأهيلهم للدخول لسوق العمل.

وأضاف مدير المديرية أنه قامت المديرية بعمل سلسلة من الحملات التفتيشية المشتركة بين مكاتب التفتيش العمالي، ومكاتب السلامة والصحة المهنية على الشركات العاملة بشرق العوينات للتأكد من تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية وإشتراطاتها، وتنفيذ أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 واستيفاء نسبة الـ 5٪ طبقاً للقانون 10 لسنة 2018.