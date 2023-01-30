شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تتابع مشاتل الخضر والفاكهة والصوب الزراعية وزراعات البطاطس بالغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت لجان الإدارة المركزية للبساتين التابعة لقطاع الإرشاد الزراعي، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، المرور على مشاتل الخضر والفاكهة وأعمال الصوب بمحافظات الجمهورية، حيث تفقدت لجنة من الإدارة نواحى مركز السنطة بمحافظة الغربية.

وقال المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، أن ذلك يأتى تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالمرور الميدانى والمتابعة المستمرة لكافة الزراعات البستانية من: فاكهة، خضر، صوب انتاج خضر، مشاتل، نباتات طبية وعطرية، زراعات نخيل، وذلك بمختلف محافظات الجمهورية.

وأشار عطا إلى أن تم من خلال مهندسى الادارة المركزية للبساتين، بالتنسيق مع مديرية الزراعة بالغربية، المرور على بعض من زراعات البطاطس للعروة الصيفي، وتم إعطاء التوصيات اللازمة للمزارعين، والتى تمثلت في: التوصية بإجراء عملية العزيق والتى تقتصر على ازالة الحشائش وتسليك الخطوط، فضلا عن المقررات اللازمة من الاسمدة، بناء على عمر النبات.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للبساتين، إلى أن اللجنة وجهت المزارعين، باستخدام برنامج وقائى ضد الندوات الفطرية وذلك مع تكامل الانبات وبداية تلامس النباتات مع بعضها، وفيما يتعلق بالزراعات التى تروى بنظام الغمر، تم تعريف المزارعين بطرق الرى الحديث والتى تتناسب مع زراعتهم وهى الرى بالتنقيط مع توضيح مزايا الرى الحديث.