شكرا لقرائتكم خبر عن "شباب بتحب مصر" تطلق خريطة لمنظمات المجتمع المدني العاملة على تنظيف النيل والان مع تفاصيل الخبر
وأوضحت المؤسسة، أنه تم تصميم الخريطة لتوفير وصول سهل لجميع المنظمات الشريكة ، وبالتالي تعزيز تكامل أكبر في جهود العمل المناخي، واتبعت "شباب بتحب مصر" نهجًا استباقيًا من خلال تمكين شركائها من المشاركة في عملية التنظيف من خلال توفير المعدات الأساسية والتدريب والدعم.
وأضاف:" اتخذت YLE أيضًا خطوات لضمان استدامة عمليات التنظيف من خلال توفير المعدات والتدريب للمنظمات المشاركة، ولن يتم إرجاع المعدات ، مما يسمح باستخدامها في الحملات المستقبلية، متابعا يوضح هذا النهج التزام مؤسستنا بتمكين شركائها وتعزيز الحلول طويلة الأجل للتحديات البيئية.
وتابع: نحن فخورون بإطلاق هذه الخريطة الرائدة ، والتي ستساعد في الجمع بين المنظمات التي تعمل من أجل تحقيق هدف مشترك"، "من خلال توفير الموارد والدعم اللازمين ، نحن على ثقة من أنه يمكننا إحداث تأثير حقيقي في مكافحة تغير المناخ."