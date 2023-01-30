شكرا لقرائتكم خبر عن أبناء القاهرة من قاطنى المدن بديلة العشوائيات يعرضون إبداعاتهم الفنية بمعرض الكتاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل معرض القاهرة الدولي للكتاب، أولى الرحلات للأسر والأطفال من قاطني الإسكان "بديل العشوائيات"، لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54، حيث يشهد المعرض زيارات دورية من أحياء الأسمرات، وأهالينا 1، وأهالينا 2، وروضة السيدة، والخيالة.

واستقبل المعرض خلال ثانى أيام فتح أبوابه للجمهور، أطفال مشروع "أهالينا 1"، حيث تم تنظيم برنامج فني متكامل لهم، ضم ورشًا فنية، ورشًا للحكي ومسابقات ثقافية، وذلك بالجناح المُخصص للطفل، واختتم اليوم بحوار تفاعلي عن السلوكيات الإيجابية للطفل، و قصص عن معاني الصدق، الأمانة، الحفاظ على البيئة، حب الوطن والوالدين، و المعاني المؤصلة لغرس القيم الإيجابية، وعبروا خلاله بصدق عن أحلامهم وطموحاتهم المستقبلية.

كما شهد المعرض تقديم عددًا من العروض الفنية للموهوبين من أبناء قصر ثقافة الأسمرات، والذين قدموا عددًا من الفقرات الفنية في مجالات إلقاء الشعر، التمثيل، الفنون الشعبية والتنورة، كورال موسيقى، وغيرها.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ان رؤية واستراتيجية الدولة المصرية للقضاء على المناطق العشوائية التي أرساها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قوامها في المقام الأول بناء مجتمع حضاري متكامل و خلق حياة كريمة ، وبناء جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل والعبور بمصرنا الغالية نحو الجمهورية الجديدة، فتوجيهات القيادة السياسية تؤكد دائما ضرورة بناء الانسان قبل المكان وتقديم كافة سبل الرعاية لأبناء مصر من قاطني المدن البديلة للعشوائيات.

وأضاف المحافظ ان المدن البديلة للعشوائيات على أرض العاصمة تعد نموذجا للمجتمع المتكامل، فقصور الثقافة بالمدن والأحياء البديلة للعشوائيات تعد متنفسا للنشء والشباب و تلعب دورا مؤثرا ومحوريا فى نشر الوعى الثقافى وتنمية المواهب الثقافية ، فضلا عن إعداد النشء عن طريق نشر التوعية وتعليم الفنون للنشء والتكامل مع الدور الذي يلعبه المنزل والمدرسة لتحصين الشباب والنشء ضد الأفكار الهدامة، ونشر رسالة الثقافة وترسيخ الهوية المصري وإعداد جيل قادر على تحقيق رؤية مصر 2030.