شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة تفجير مسجد فى باكستان إلى 32 قتيلا و150 جريحا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير الانتحارى الذي وقع اليوم في مسجد بمدينة بيشاور الباكستانية بشمال غرب البلاد إلى 32 قتيلاً و150 جريحاً.

وأوضحت الشرطة الباكستانية أن الانتحاري فجر نفسه في مسجد كان به عدد كبير من المصلين في مدينة بيشاور عاصمة إقليم خيبربختونخوا بشمال غرب البلاد ما أسفر عن مقتل 32 شخص بينهم رجال الشرطة وإصابة أكثر من 150 بجروح بينهم عدد من الحالات الحرجة.

وقالت الشرطة الباكستانية إن المصابين تم نقلهم إلى مستشفى، وأشارت إلى أن انهار جزء من المسجد ويعتقد أن الكثيرين تحت الأنقاض، وذكرت قوات الأمن الباكستانية طوقت المنطقة.