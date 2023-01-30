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وزير الخارجية الأمريكى يؤكد دعم بلاده لدور مصر فى المنطقة.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - أشاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بجلسات الحوار الوطني التي تجريها مصر منذ فترة ، معرباً عن تقديره لجهود الدولة المصرية في هذا الشأن.

 

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• أكد تقدير واشنطن للرئيس عبد الفتاح السيسى والدور الذى تلعبه مصر فى استقرار الشرق الأوسط

 

• التأكيد على تعزيز العلاقات المشتركة والتعاون الاقتصادى بين البلدين بما يعود بالنفع على الشعبين المصرى والأمريكى.

 

• دعم واشنطن لجهود مصر فى التوسع بمجالات الطاقة المتجددة والاتصالات وتغير المناخ من خلال شراكة خاصة بين الطرفين

 

• ضرورة التوصل إلى حل دبلوماسى سريع لقضية سد النهضة التى تعد أمرا وجوديا للمصريين والتوصل لحل يضمن مصالح كافة الشعوب 

 

• استمرار دور مصر فى إرساء السلام والاستقرار ومشاركتها فى مؤتمر النقب بهدف الوصول لمنطقة أكثر أمانًا واستقرارًا 

 

• أهمية التعاون فى مجال الأمن الغذائي ودعم جديد من الولايات المتحدة لقطاع الزراعة فى مصر بقيمة 50 مليون دولار 

 

• أهمية دور مصر الكبير فى لعب وساطة لوقف التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين

 

• أهمية إجراء الانتخابات الليبية خلال العام الجارى على أساس دستورى ودعم بلاده لجهود المبعوث الأممى لدى ليبيا

 

• الحرب الأوكرانية الروسية تؤثر على الاقتصاد المصرى وهو ما يتطلب المزيد من التعاون لتلافى تلك الآثار

 

• خلال العقود الماضية قدمت بلادنا 30 مليار دولار من الدعم

 

• مشكلات التضخم وارتفاع أسعار الغذاء فى مصر حالياً هى أزمة تعانى منها كل دول العالم ونعمل معاً من أجل حل أزمة الأمن الغذائى والطاقة

 

• الإشادة بعمل لجنة العفو الرئاسى وبجلسات الحوار الوطنى التى تجريها مصر منذ فترة

 

• تقدر الولايات المتحدة جهود مصر فى حماية الحريات الدينية وتمكين المرأة والعمل على إطلاق الحوار الوطنى

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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