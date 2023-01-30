شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تدهور الحالة النفسية للعاملين يؤثر على إنتاجهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن تدهور الحالة النفسية للعاملين يؤثر على إنتاجهم، وهو ما يتطلب تقديم الدعم النفسى لهم باستمرار، وتابعت: يمكن من خلال الخط الساخن 16328 طلب المساعدة من الأطباء النفسيين.

وأشارت الدكتورة منن عبدالمقصود الأمين العام لأمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان، إلى أن وزارة الصحة والسكان، تواصل تقديم خدمات الصحة النفسية، من خلال المنصة الإلكترونية للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والتي تم إطلاقها فى 16 مارس 2022.

وقالت الدكتورة منن عبدالمقصود، إنه وفقا لإحصائيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، فإن عدد زائري المنصة، منذ إطلاقها، بلغ 57 ألف و817 زائرا، فيما بلغ عدد استمارات الاستبيان الإلكترونية التي تم إجرائها من قبل المستخدمين 18567 استبيان، بينما بلغ عدد الجلسات العلاجية «الافتراضية» التي تم تقديمها لزائري المنصة 3654 جلسة.

وأضافت الأمين العام لأمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان، إن نسبة المستخدمين من الإناث بلغت 70% مقابل 30% من الذكور، مضيفة أن زوار المنصة بينهم 19% من المتزوجين، مقارنة بـ 81% من غير المتزوجين.

وأكدت أن أكثر الفئات العمرية المستخدمة للمنصة تراوحت ما بين 15 إلى 25 عامًا، بينما بلغت نسب المستخدمين من غير العاملين 64% مقابل 36% من العاملين، مضيفة أن مستخدمي الموقع كانوا من كافة المحافظات، ولكن أغلبهم من القاهرة.

وأشارت إلى أن المنصة الوطنية الإلكترونية للصحة النفسية وعلاج الإدمان تهدف إلى توفير الخدمات المجانية للصحة النفسية وعلاج الإدمان، لجميع الفئات العمرية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، موضحة أن المنصة تُعد الأولى من نوعها في إقليم شرق المتوسط.