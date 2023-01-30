شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية المصرية تقدم التعازى لباكستان فى ضحايا مسجد بمدينة بيشاور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت جمهورية مصر العربية فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، حادث التفجير الانتحارى الذي استهدف مسجداً فى مدينة بيشاور شمال غرب باكستان، مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

كما تقدمت مصر - بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية - بخالص التعازي والمواساة لجمهورية باكستان الإسلامية الصديقة ولذوي الضحايا، مشددةً على إدانتها لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب، ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وأعلنت الشرطة الباكستانية مصرع 9 أشخاص على الأقل وإصابة نحو 90 آخرين فى تفجير انتحارى استهدف مسجدا فى مدينة بيشاور شمال غربى البلاد.