شكرا لقرائتكم خبر عن جناح الأزهر بمعرض الكتاب يقدم لزواره كتاب "التربية السكانية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب لزواره كتاب "التربية السكانية"، بقلم نخبة من أساتذة جامعة الأزهر والجامعات المصرية، من إصدارات المركز الإسلامي الدولي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر.

يهدف الكتاب لتأسيس برنامج التربية السكانية من منظور إسلامي، لتنمية وعي الناشئة وفهمهم للظاهرة السكانية من حيث أسبابها، والعوامل التى تتحكم فيها، والآثار المترتبة عليها، والعلاقات التى تربطها، مع توجيه هذا الوعي والفهم نحو تكوين اتجاهات عقلية، من شأنها أن تؤثر فى سلوك الأفراد، وأن تشكل تصرفاتهم في مستقبل حياتهم، على نحو يؤدى إلى رفع مستواهم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وتوفير حياة أفضل للفرد والأسرة والمجتمع، في ضوء أحكام شريعة الإسلام ومقومات المجتمع.

كما يسعى الكتاب لتحقيق العديد من الأهداف في التربية السكانية، من أبرزها: تقليل الفجوات النوعية في جميع المجالات بما يحقق الإنصاف والمساواة بين الجنسين، الارتقاء بالمراهقين والشباب اجتماعيا وفكريا ودينيا وصحيا وبدنيا واقتصاديا، الارتقاء بصحة الطفل والحفاظ على حياته، خفض مستوي الإنجاب من خلال برنامج قومي لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، دعم حماية الاسرة وهي اللبنة الأساسية للمجتمع، نشر الوعي البيئي ودفع المخاطر البيئية التي تؤثر علي صحة السكان، تقليل التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية بين المجموعات السكانية والمناطق الجغرافية.

ويشتمل الكتاب على ٦ فصول، الأول: "أساسيات علم السكان وديموجرافية العالم الإسلامي" يتناول فيه المؤلفون المباحث التالية: التعليم والتربية السكانية في العالم الإسلامي، أساسيات علم السكان والنظريات السكانية، العالم الإسلامي ديموجرافيا، مستقبل السكان في العالم الإسلامي، المشكلات السكانية بالعالم الإسلامي، الحلول المتاحة للمشكلات السكانية.

ويتناول الفصل الثاني الموارد الاقتصادية والمائية في العالم الإسلامي، ويشتمل على ثلاثة مباحث كالتالي: الإسلام والتنمية الاقتصادية، الموارد الاقتصادية والسكان في العالم الإسلامي، الموارد المائية والسكان في العالم الإسلامي.

ويبرز الفصل الثالث دور التنمية البشرية في العالم الإسلامي، ويشتمل على ستة مباحث كالتالي: الإسلام والتنمية البشرية، تنمية العالم الإسلامي، النافذة الديموجرافية، القوى العاملة والإنتاج، دور المرأة في التنمية البشرية في العالم الإسلامي، الهجرة الدولية وأثرها على التنمية في العالم الإسلامي.

ويناقش الفصل الرابع مباحث الصحة السكانية، ويشتمل على عدد من المباحث، أبرزها: العوامل الاجتماعية المؤثرة على صحة السكان، أثر البيئة والتصنيع على صحة السكان، التغذية الصحية في مراحل النمو المختلفة، الصحة النفسية وأثرها على السكان، الرعاية الصحية للشباب والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، الرعاية الصحية للسكان في مناطق النزوح والصراعات المسلحة، العالم الرقمي وصحة السكان.

بينما يناقش الفصل الخامس مسائل الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، ويشتمل على المباحث التالية: الصحة الإنجابية، فسيولوجيا الإنجاب، الزواج المبكر، وفيات الأمهات والأطفال في العالم الإسلامي، تنظيم الأسرة.

ويأتي الفصل السادس والأخير من الكتاب تحت عنوان "الجوانب الدينية للمشاكل السكانية" ويشتمل على المباحث التالية: موقف الإسلام من العنف ضد المرأة، حقوق المرأة والطفل في الإسلام، حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في الإسلام ودورهم في التنمية، موقف الإسلام من العنف الموجه إلى الطفل، حماية الإسلام للأسرة والطفل من ظاهرة العنف الرقمي، دور الدعاة في التربية السكانية.

ويشارك الأزهر الشريف -للعام السابع على التوالي- بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54 وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.