الأرصاد: اضطراب بالملاحة ليلا على البحر المتوسط وارتفاع الأمواج 4.5 متر

القاهرة - سامية سيد - كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تعرض البلاد بداية من غد لنشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس .

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أنه من المتوقع أن يشهد غدا اضطرابا فى الملاحة البحرية ليلا على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 50: 70 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 3: 4.5 متر .

ويشهد اليوم الإثنين، طقسا باردا فى الصباح الباكر، مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء .

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم أمطار خفيفة على مناطق متفرقة على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة على خليج العقبة على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين : القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 11 درجة، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 13 درجة.