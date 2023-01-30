شكرا لقرائتكم خبر عن "البحوث الإسلامية": بدء الاختبارات التحريرية لاختيار مبعوثي الأزهر لدول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت اليوم الاختبارات التحريرية للمتقدمين لمسابقة الابتعاث الخارجي لدول العالم للعام الحالي، وذلك بمقر كليات اللغة العربية، وأصول الدين، والشريعة والقانون بجامعة الأزهر بالقاهرة، كمرحلة أولى لاختيار أفضل الكوادر لتمثيل مصر والأزهر الشريف، حيث تم تقسيمها على أيام وتستمر لآخر الأسبوع الجاري.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد: إن الاختبارات التحريرية تأتي كمرحلة أولى تمهيدًا لاختيار أفضل الكفاءات العلمية التي ستمثل الأزهر الشريف في الكثير من دول العالم، حيث يعد الاختبار التحريري هو المرحلة الأولى للاختيار، وسيعقبه الاختبار الشفوي والمقابلة الشخصية.

أضاف عياد أن الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب_شيخ الأزهر، يولي اختيار المبعوثين اهتمامًا كبيرًا، نظرًا للدور المهم الذي تبذله بعثات الأزهر الشريف في جميع دول العالم، وما يتميزون به من قدر عال من المعرفة والثقافة، لتمثيل المنهج الوسطي الأزهري الذي يرسخ للاعتدال والتسامح والحوار وقبول الآخر واحترام التعددية، والعمل على مواجهة التحديات المعاصرة التي تختلف باختلاف المجتمعات والدول والثقافات.

أوضح الأمين العام أن الاختبارات التحريرية تتم بنظام الامتحانات المتبع في الجامعة، لضمان الشفافية الكاملة في عملية الاختيار بما يحقق الهدف الأسمى لرسالة الأزهر العالمية.