شكرا لقرائتكم خبر عن تضيف 3.5 مليون حاوية سنويا.. شاهد محطة تحيا مصر بميناء دمياط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة النقل، مواصلة أعمال تنفيذ محطة حاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط البحري ضمن خطة الوزارة لتطوير كافة الموانئ المصرية البحرية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، لجعل مصر مركزاً عالمياً من مراكز التجارة واللوجيستيات.

وأضافت وزارة النقل، أن طول محطة الحاويات "تحيا مصر1" في ميناء دمياط، يبلغ نحو 2 كم طولي أرصفة، بأعماق تصل إلى 18 متراً، وهذه الأعماق تعتبر هي الأكبر من نوعها والتي تم بها تنفيذ محطات في كل الموانئ بمصر.

وكانت وقعت الوزارة اتفاقية التزام لبناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية "تحيا مصر1" في ميناء دمياط، مع شركة المانية.

وأكد وزير النقل الفريق كامل الوزير أنه تم اضافة محطة حاويات جديدة بميناء دمياط تضيف له حوالي 3.5 مليون حاوية سنويا في طاقة التداول، لافتا إلى أن المشروع الأشمل والأكبر، والذي تم الاتفاق عليه مع التحالف، يتمثل في إنشاء ممر أو محور لوجيستي بالكامل يستند بشكل أساسي على المحطة في ميناء دمياط، ثم ينطلق إلى مجموعة مناطق لوجيستية أو صناعية كبيرة تبدأ من دمياط حتى صعيد مصر، مرورا بمناطق الدلتا والقاهرة، حتى تتحقق فكرة المحور اللوجيستي الكبير؛ وسعيا لتحقيق الهدف الأشمل الذي نعمل على تنفيذه وفقا لتوجيهات الرئيس وهو أن تكون مصر مركزا للوجيستيات، قائلا: نحن لا نعمل فقط في ميناء دمياط، ولكن نعمل أيضًا في موانئ: الإسكندرية، والدخيلة، والسخنة، وسفاجا، وجربوب، وجميع الموانئ المصرية الأخرى التي نستهدف إحداث عمليات تطوير بها، وزيادة عدد الأرصفة وساحات التداول بها.