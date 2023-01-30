شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: تحصيل القيمة الإيجارية لأراضى الإصلاح الزراعي لعام 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد وفد من قيادات وزارة الزراعة واستصلاح الأرضي، يضم الدكتور حسن فولى رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وسعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة، والدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزيه لشئون المديريات والمهندس عماد جنجن مدير مديريه الزراعه ببنى سويف، أعمال القطاع الزراعى والجمعيات والمشروعات الزراعية بالمحافظة.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالمتابعة المستمرة والمرور الميداني، وتنفيذ حملات اليوم الواحد، لتفقد الأعمال والمشروعات الزراعية المختلفة بالمحافظات.

وشملت حملة المرور التى قام بها وفد الوزارة، تفقد عدد من الجمعيات الزراعية بما فيها الائتمان والإصلاح والاستصلاح، لمتابعة سير العمل، والتأكد من تنفيذ التكليفات، فضلا عن التيسير على المزارعين.

وعقد الوفد اجتماعا مع قيادات مديريتى الزراعة والاصلاح الزراعي، بالمحافظه، حيث تم مناقشة عددا من الموضوعات، ونقل تكليفات وزير الزراعة، والتى يأتى على رأسها: سرعة انهاء اعمال الحصر للمحاصيل الشتويه خاصه القمح على الطبيعة وتوافر الاسمده بالجمعيات مع المرونه الكامله فى الصرف، فضلا عن الاهتمام بتطبيق الزراعه التعاقدية خاصه للمحاصيل الصيفيه: الذره الشاميه وفول الصويا والسمسم وعباد الشمس، فضلا عن منع التعديات على الارض الزراعيه مهما كانت والتواصل مع الجهات المعنيه فى انهاء تلك التعديات وازالتها فى المهد واتخاذ كافه الاجراءات ضد المعتدي.

وأكد وفد الوزارة على تحصيل القيمه الايجارية لاراضى الاصلاح الزراعى لعام 2023 حيث تم تحصيل القيمه الايجارية عن العام 2022 بنسبه 100٪ لصالح خزينه الدوله وجارى تحصيل السنه الحاليه، فضلا عن الاستمرار فى تسليم كارت الفلاح لمنع الاختراقات فى نظام الاسمده ومواكبه التحول الرقمى والشمول المالي، كذلك التأكيد على الاهتمام بكافه الاصول المملوكه للوزاره ورفع كفائتها واستغلالها الاستغلال الاقتصادى المناسب لتحقيق اكبر عائد منها.

وشددوا على ضرورة متابعه المنافذ الثابته الموجوده داخل محافظه بنى سويف من حيث اسعار السلع والمنتجات وجودتها ومظاهرها.

ومن جهته، أكد صالح أن تلك اللقاءات والاجتماعات مستمرة مع جموع المختصين على مستوى الائتمان والاصلاح والاستصلاح لتحقيق الاهداف ضمن حمله اليوم الواحد التى وجه بها السيد القصير وزير الزراعه واستصلاح الاراضي.