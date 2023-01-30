أخبار مصر.. انخفاض الحرارة غدا 4 درجات.. والعظمى بالقاهرة 18 درجة والصغرى 10

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها استقبال الرئيس السيسي، بقصر الاتحادية، أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..
الرئيس السيسي يستقبل "أنتوني بلينكن" وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، بقصر الاتحادية، أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية.
انطلقت منذ قليل جلسة المباحثات الثنائية الموسعة بين وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الامريكي أنتونى بلينكن، في مقر وزارة الخارجية المصرية، وتتناول المباحثات عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك وتطورات الاوضاع في الشرق الاوسط والوضع في منطقتي المشرق والمغرب العربي.
أكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المحافظات تواصل يومياً فتح أعداد من معارض "أهلا رمضان"، وأن عدد المعارض التى تم افتتاحها تخطى الـ200 معرض بكل المحافظات، لافتا إلى وجود عدد كبير من الشوادر بالقرى والنجوع، إضافة إلى الشوادر المقامة أمام الوحدات المحلية، والتى تم إنشاؤها بالتعاون مع المحافظين.
أكدت وزارة الصحة والسكان أن تطعيمات لقاح كورونا مهمة جدا خاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مضيفة أن اللقاحات متوفرة للأطفال بداية من عمر 12 عاما وحتى 18 عاما، وكذلك للكبار من سن 18 عاما وما فوق.
أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء رسميا اليوم نتيجة الفصل الأول للشهادة الإعدادية، بعد اعتماد دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء لها بنسبة نجاح بلغت 85.9٪ من المتقدمين للامتحانات.
بشرى سارة تزفها وزارة القوى العاملة للراغبين في فرصة عمل بأسواق العمل الأوروبية، إذ كشفت "الوزارة" عن فرص عمل جديدة للمصريين الراغبين في السفر للعمل في إيطاليا، تشمل قطاعات النقل البري والتشييد والبناء والسياحة والفنادق والميكانيكا والاتصالات والأغذية وبناء السفن، وذلك بعد صدور مرسوم من مجلس الوزراء الإيطالي، بشأن تدفق هجرة العمالة إلى إيطاليا من خارج دول الاتحاد الأوروبي "التي أبرمت إتفاقيات ثنائية مع إيطاليا في مجال هجرة العمالة والتي تبلغ نحو 32 دولة من بينها مصر"، لأسباب تتعلق بالعمل الموسمي وغير الموسمي، والعمل الحر.
قالت وزارة الصحة والسكان إن لقاح الأنفلونزا الموسمية يعزز صحة الجسم ويقلل فرص الإصابة بالمضاعفات الخطرة وهو ما يتطلب الحرص على تلقية بشكل سنوى خاصة للفئات عالية الخطورة.
أعلنت محافظة الجيزة، قطع المياه عن مناطق بولاق الدكرور والعمرانية الشرقية والغربية من الساعة 10 صباح اليوم الإثنين الموافق 30/1/2023 حتى الساعة 10 مساء الإثنين، وذلك في إطار تنفيذ مشروع تحويل مصرف ناهيا المكشوف إلى مسار بديل مغطى للقضاء على أحد أكبر مصادر التلوث بمناطق بولاق الدكرور والمعتمدية وناهيا بكرداسة وتحسين البيئة لأهالى تلك المناطق، ومن ثم ردمه لإنشاء محور مرورى بديلاً عنه لتحسين الحركة المرورية بالمنطقة.