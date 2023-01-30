أخبار مصر.. انخفاض الحرارة غدا 4 درجات.. والعظمى بالقاهرة 18 درجة والصغرى 10

أكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، أن المحافظات تواصل يومياً فتح أعداد من ‏معارض "أهلا رمضان"، وأن عدد ‏المعارض التى تم افتتاحها تخطى الـ200 معرض بكل ‏المحافظات، لافتا إلى وجود عدد كبير من الشوادر بالقرى ‏والنجوع، إضافة إلى الشوادر المقامة أمام الوحدات المحلية، ‏والتى تم إنشاؤها بالتعاون مع المحافظين.‏