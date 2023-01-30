شكرا لقرائتكم خبر عن بلينكن: واشنطن تعول على التنسيق مع مصر لاستعادة الاستقرار والتهدئة فى فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، بقصر الاتحادية انتونى بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن "بلينكن" أكد للرئيس أن واشنطن تعول على التنسيق الحثيث مع مصر بقيادة الرئيس السيسى لاستعادة الاستقرار وتحقيق التهدئة واحتواء الوضع ما بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.