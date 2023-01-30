أخبار مصر

بلينكن: واشنطن تعول على التنسيق مع مصر لاستعادة الاستقرار والتهدئة فى فلسطين

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن بلينكن: واشنطن تعول على التنسيق مع مصر لاستعادة الاستقرار والتهدئة فى فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، بقصر الاتحادية انتونى بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية.

 

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن "بلينكن" أكد للرئيس أن واشنطن تعول على التنسيق الحثيث مع مصر بقيادة الرئيس السيسى لاستعادة الاستقرار وتحقيق التهدئة واحتواء الوضع ما بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

 

الرئيس-عبد-الفتاح-السيسي-و-انتونى-بلينكن-وزير-خارجية-الولايات-المتحدة-الأمريكية-(1)

 

 

الرئيس-عبد-الفتاح-السيسي-و-انتونى-بلينكن-وزير-خارجية-الولايات-المتحدة-الأمريكية-(2)

 

 

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا