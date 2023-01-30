شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه 12 ساعة عن بولاق والعمرانية بالجيزة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة، قطع المياه عن مناطق بولاق الدكرور والعمرانية الشرقية والغربية من الساعة 10 صباح اليوم الإثنين الموافق 30/1/2023 حتى الساعة 10 مساء.