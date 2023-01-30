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قطع المياه 12 ساعة عن بولاق والعمرانية بالجيزة.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة، قطع المياه عن مناطق بولاق الدكرور والعمرانية الشرقية والغربية من الساعة 10 صباح اليوم الإثنين الموافق 30/1/2023 حتى الساعة 10 مساء.

 

-من الساعة 10 صباح اليوم الإثنين وحتى الساعة 10 مساء 

 

-لتنفيذ مشروع تحويل مصرف ناهيا المكشوف إلى مسار بديل مغطى والذى يعتبر  أحد أكبر مصادر التلوث ومن ثم ردمه لإنشاء محور مرورى بديلاً عنه لتحسين حركة المرور 

 

-توفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب 

 

- الاتصال على رقم الطوارئ 125 لتلبية احتياجات المواطنين من المياه

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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