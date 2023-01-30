شكرا لقرائتكم خبر عن "آثار القاهرة" تعلن نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح الدكتور أحمد رجب أن تم رفع النتيجة على موقع نتائج الكلية http://results.cu.edu.eg/arch/login.aspx ويتمكن الطلاب من الدخول بالاسم ورقم الجلوس للحصول على النتيجة.
وكان أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أنه بعد مرور 24 ساعة على انتهاء الامتحانات بالجامعة، بدأ عدد من الكليات إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول عقب انتهاء عملية التصحيح الإلكتروني والرصد التي بدأت مباشرة فور الانتهاء من كل امتحان.
وتلقى الدكتور محمد الخشت، تقريرًا من الدكتور سامح عبد الفتاح عميد كلية الزراعة، أوضح فيه أن متوسط نسب النجاح بكلية الزراعة بلغ 81% لإجمالي 34,776 طالبا لـ 429 مقررا ببرامج اللغة العربية واللغة الإنجليزية.
وأشار رئيس الجامعة، إلى أنه تم إعلان نتائج الدراسات العليا بكلية الآثار الأسبوع الماضي، مؤكدًا أنه في الأيام القليلة القادمة ستعلن تباعًا نتائج باقي الكليات.