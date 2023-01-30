وزيرة التضامن تؤكد التزام مصر الكامل باحترام حقوق الأطفال

القاهرة - سامية سيد - تشارك الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى غدا الثلاثاء فى افتتاح فعاليات المؤتمر السنوى الأول الذى تنظمه مؤسسة الأهرام ممثلة فى مجلة علاء الدين تحت عنوان "أطفالنا مستقبلنا.. صحة الطفل المصرى أولوية"، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وبمشاركة وزارات الصحة والسكان والتربية والتعليم والتعليم الفنى والشباب والرياضة، ومنظمة اليونيسيف والمجلس القومى للطفولة والأمومة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى التزام مصر الكامل باحترام حقوق الأطفال منذ توقيعها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وما تبع ذلك من قوانين، وحتى إصدار الدستور المصرى وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى سبتمبر 2021، مشددة على أن وزارة التضامن الاجتماعى تتناول قضايا حقوق الأطفال خاصة من الأسر والفئات الأولى بالرعاية ضمن برامج الحماية والرعاية الاجتماعية من خلال منظور متكامل يتضمن كافة الأبعاد والقضايا المتعلقة بتلك الفئات.

وأوضحت " القباج" أن وزارة التضامن الاجتماعى بصفتها أحد الجهات المعنية بإنفاذ قانون الطفل، كما ورد بالدستور والقوانين والاتفاقيات الدولية، فإن ذلك يتم عبر عدد من المحاور منها ما هو خاص برعاية الأطفال وحماية الأولى بالرعاية منهم، وما هو خاص وتثقيفهم بيئيًا هم وأسرهم، وما هو خاص بتخفيف حدة المخاطر عليهم وتأمينهم صحياً وتغذوياً وتعليمياً، ومنها ما هو خاص بأهمية تضمينهم ومشاركتهم فى كافة القضايا الخاصة بهم.