شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: تركيب 406 آلاف قطعة توفر استهلاك المياه فى دور العبادة بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر
وأكد اللواء هشام آمنة أنه تم تشكيل فرق عمل من الوزارة لمتابعة عمليات التركيب بالمحافظات وحل أى مشكلات تعوق التنفيذ مشيراً إلى وجود خطة للتوسع في إتاحة القطع الموفرة لاستهلاك المياه وتركيبها في مختلف المنشأت والمبانى الحكومية والأماكن العامة والتي تقوم بتنفيذها جميع الوزارات وأجهزة الدولة ومتابعة مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لتنفيذ استراتيجية ترشيد المياه واستغلالها بالشكل الأمثل حفاظاً على مواردنا المائية وتوفير تكلفة استهلاك المياه.
وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن محافظة الاسكندرية احتلت الصدارة في تركيب القطع الموفرة للمياه والتى بلغ عددها 57,6 ألف قطعة يليها محافظتى القاهرة و اسيوط بـ 24,5 ألف قطعة ، ثم محافظة الشرقية بـ24,4 الف قطعة، ثم محافظة المنوفية بـ22,2 الف قطعة ، والغربية بـ 22,1 الف قطعة ، والبحيرة بعدد 22 الف قطعة ،وقنا بـ19 الف قطعة، والقليوبية والدقهلية والمنيا بعدد 18,1 الف قطعة موفرة لكل منهم.
ووجه اللواء هشام آمنة ، المحافظات بتحديد مسئول للصيانة الدورية للقطع الموفرة لضمان الحفاظ عليها من التلف مع الإلتزام بعمل الصيانة المطلوبة، إضافة إلى موافاة الوزارة بشكل دورى بإجراءات التركيب في جميع الوحدات والمراكز والمدن بكل محافظة وذلك من خلال مختص في كل محافظة يقوم بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لتركيب القطع الموفرة بالمساجد الأهلية والكنائس.