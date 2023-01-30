شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تعلن تفاصيل دليلها للتعامل مع مرض الإكزيما.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة الدواء المصرية عن دليلها الخاص بالتعامل مع مرض الإكزيما، وقالت الهيئة إن الإطزيما مرض جلدي ناتج عن التهاب الجلد، وحساسية الجلد المرتفعة، التي ترجع في أغلب الأحيان إلى أسباب وراثية.

وكشفت هيئة الدواء عن حزمة من النصائح للتعامل مع الإكزيما والتي تضمنت :

1- استشارة الصيدلي حول بعض المرطبات غير الوصفية

مثل البانثينول، للحفاظ على رطوبة الجلد.

2- الرجوع إلى الطبيب أو الصيدلي لاستخدام مضادات

الهيستامين لتقليل الحكة الشديدة للجلد.

3- البعد عن الملابس التي تثير الجلد، مثل: الملابس الصوفية والملابس التي تحتوي

على مواد صناعية

4- لابد من المحافظة على رطوبة الجلد باستخدام المرطبات المناسبة، والبعد عن أنواع الصابون والمواد الكيميائية التي تثير الجلد وتهيجه.

5- تجنب التغيرات الحادة في درجات الحرارة أو الرطوبة.

6- تجنب التعرق المفرط أو التدفئة المفرطة.

7- تخفيف الضغط النفسي والتوتر.

8- الوعي والانتباه نواع الأطعمة التي تسبب ظهور الإكزيما ثم الحرص على تجنبه.

وحول الفرق بين إيه الفرق بين الإكزيما وجفاف الجلد قالت هيئة الدوا المصرية : لو بتعاني من جفاف الجلد، أو حكة بسيطة نتيجة التلامس المباشر للجلد مع الطقس البارد والرياح، أو استخدام القليل من المرطب، أو عدم شرب قدر كاف من الماء؛ فأنت على الأرجح تعاني فقط من جفاف الجلد أما إذا وجدت جلدك جافا لأسباب غير شائعة، أو غير معروفة، مع قدر كبير من الحكة؛ فمن المحتمل أن يكون هذا أحد أشكال الإكزيما ولتشخيص الإكزيما؛ يجب استشارة الطبيب.