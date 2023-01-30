شكرا لقرائتكم خبر عن وضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى فى جميع المحافظات بمناسبة عيد الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت القيادات الأمنية بمديريات الأمن وقيادات القوات المسلحة والسادة المحافظين، إكليلا من الزهور على النصب التذكارى لشهداء الشرطة. وذلك فى ضوء الاحتفال بعيد الشرطة وذكرى مرور 71 عاماً على ملحمة البطولة الخالدة لمعركة الإسماعيلية التى ستظل رمزاً للفخر والنضال فى تاريخ الشرطة المصرية، وشاهداً على بطولة وتضحيات رجالها البواسل الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة لتبقى مصر مرفوعة الهامة.