لجان لمتابعة صرف المساعدات النقدية للأسر المستفيدة من "تكافل وكرامة"

القاهرة - سامية سيد - تحرص وزارة التضامن الاجتماعى على صرف المساعدات النقدية ضمن برنامج "تكافل وكرامة"، وذلك للأسر الأولى بالرعاية وكبار السن ومن ذوى الاحتياجات الخاصة، حيث تتابع اللجان المنوطة صرف المساعدات النقدية عن شهر يناير الجاري، لمن تخلفوا عن الصرف فى الموعد المحدد مع تيسير كافة الإجراءات لهم .

وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعى بقيادة الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن، برنامج "تكافل وكرامة" بهدف تقديم المساعدات النقدية للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا، عن طريق الاستهداف الموضوعى للأسر التى لديها مؤشرات اقتصادية واجتماعية منخفضة تحول دون إشباع احتياجاتها الأساسية وكفالة حقوق أطفالها الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى مد شبكة الحماية لتشمل الفئات التى ليس لديها القدرة على العمل والإنتاج مثل كبار السن 65 سنة فأكثر أو من هم لديهم عجز كلى أو إعاقة.

واستفاد من برامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة والضمان الاجتماعى" ما يقرب من 5.2 مليون أسرة حتى الان بتكلفة تتجاوز 25 مليار جنيه سنويا، بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدخول مليون أسرة جديدة ضمن "تكافل وكرامة"، كما تم إطلاق برنامج سكن كريم بهدف توفير الخدمات الأساسية للأسر الفقيرة والمحرومة من مياه شرب نقية وصرف صحى وترميم أسقف المنازل الأسر لكفالة حقها فى العيش فى سكن كريم، كذلك إطلاق برنامج "أطفال بلا مأوى" بهدف حمايـة الأطفال بلا مأوى مـن خـلال تقديـم خدمـات الرعايـة والتأهيل لهم ودمجهم فى المجتمـع، ويعمل البرنامج فى محافظات "القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، المنوفية، الشرقية، السويس، بنى سويف، المنيا، أسيوط" وتوفير وحـدة حـمـايـة الـطـفـل وأن هذه الوحدة تعمل على تطوير منظومة الحماية والرعاية المقدمة للأطفال بشكل عام والأطفال المعرضين للخطر بشكل خاص.