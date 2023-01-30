وزيرة الهجرة: مبادرة "مراكب النجاة" تستهدف تحقيق حياة كريمة للمواطن المصرى

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القاهرة - سامية سيد - عقدت منذ قليل، السفيرة سها جندى وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لقاء جماهيريا للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتعريف بفرص وخطوات الهجرة الآمنة لأبناء محافظة الشرقية، وذلك فى إطار إطلاق وتنفيذ المرحلة الجديدة من المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" بالمحافظة، للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

وفى كلمتها قالت السفيرة سها جندى وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، أن زيارتها لمحافظة الشرقية هى الأولى، معربة عن سعادتها عن زيارة لمحافظة تعتبر منارة من منارات أرض مصر أخرجت العديد من النماذج الناجحة .

وأضافت وزيرة الهجرة، أن المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة " تستهدف تحقيق حياة كريمة للمواطن المصرى والحفاظ على حياته من مخاطر الهجرة غير الشرعية، موجهه الشكر للمجلس القومى للمرأة ودوره فى المبادرة من حملات طرق أبواب وتوعية بالقرى المصدرة للهجرة غير الشرعية .

وتابعت : نحن اليوم فى عهد الجمهورية الجديدة نشهد تضافر الجهود للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية للحفاظ على حياة أبنائنا بتوفير البدائل الآمنة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن المصرى خاصة للفئات الأكثر احتياجا .

ويأتى اللقاء الجماهيرى للسفيرة سها جندى وزيرة الهجرة، مع أهالى محافظة الشرقية، للنقاش معهم وتوعيتهم بمخاطر الهجرة غير الشرعية بجانب تعريفهم بسبل الهجرة الآمنة، كما تستهدف وزارة الهجرة، بالتعاون مع محافظة الشرقية وكل الجهات المعنية، من هذه الزيارة، استعراض خطط وجهود جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة، لدعم شباب القرى فى المحافظة ومساعدتهم على إطلاق مشاريعهم الخاصة، وكذلك استعراض جهود المجلس القومى للمرأة لتوعية السيدات والأمهات بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

كما تتضمن الزيارة افتتاح وتفقد السفيرة سها وزيرة الهجرة للقافلة الطبية بميدان المحطة بالزقازيق فى تخصصات العيون والقدم السكري، وذلك فى إطار تعاونها مع وزارة الهجرة لتنظيم قوافل طبية فى القرى المصدرة للهجرة غير الشرعية، بهدف تقديم خدمات طبية متميزة لأهالى هذه القرى، كونها ضمن الأكثر احتياجا.

وتتضمن مبادرة "مراكب النجاة" فى مرحلتها الجديدة، تنفيذ المجلس القومى للمرأة ضمن بروتوكول تعاون مع وزارة الهجرة، حملة توعوية متعددة الأنشطة بـ 6 محافظات هى (الأقصر، قنا، سوهاج، أسيوط، الشرقية، المنوفية)، وتستهدف الأمهات والطلبة والشباب.