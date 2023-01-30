شكرا لقرائتكم خبر عن حالة من التقلبات الجوية.. تفاصيل أحوال الطقس وتأثيرها على المحاصيل الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد بعض المناطق من البلاد بداية من اليوم الإثنين وفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية المصرية، حالة سريعة ومؤقتة من التقلبات الجوية؛ حيث يحدث انكسار واضح فى درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية، لتصل حول الـ 20°م نهاراً وتكون حول الـ6-8°م ليلاً فى معظم الأنحاء.

‎ويوضح الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة متقطعة اليوم الإثنين، فى مناطق شمال الدلتا "كفر الشيخ – الإسكندرية – البحيرة – شمال الدقهلية – دمياط"، والثلاثاء والأربعاء أمطار متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الدلتا ومعظم محافظات الدلتا، ومتوقع سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى ومدن القناه وخليج السويس .

‎وتظهر الشبورة المائية صباحاً فى بعض مناطق الوجه البحرى والطرق السريعة، وتنشط الرياح على بعض المناطق نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الساحل الشمالى الغربى ومناطق الدلتا.

‎وهناك 3 تأثيرات رئيسية + 6 توصيات هامة

‎1- زيادة التذبذبات الحرارية بين حرارة النهار والليل وبين حرارة الايام.. ارتباك فى عمليات الامتصاص والبناء الضوئى والتمثيل الغذائى داخل النبات .

‎2- وزيادة الرطوبة النسبية والرطوبة الحرة والندى صباحاً وبكثافة، بالتالى توفير بيئة مناسبة تماما للأمراض والحشرات.

‎3- زيادة سرعات الرياح الرطبة بالتبادل مع الجافة، بالتالى زيادة حدوث الجروح الدقيقة فى الاوراق والانسجة النباتية.

‎وبناء عليه

‎1- وقف الرى تمامًا لكل المحاصيل فى المناطق المتوقع سقوط أمطار فيها يومى الثلاثاء والأربعاء .

‎‏2- للمحاصيل الدرنية "البطاطس والبنجر" يتم إضافة من 8 إلى 10 لترات حمض فسفوريك فى الرى بالغمر مع أقرب رية بعد انتهاء موجة عدم الاستقرار.

‎‏3- اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ضد الندوة المتأخرة على البطاطس واللطعة الارجوانية على البصل والثوم والعفن الرمادى على أوراق وثمار الفراولة فى حال سقوط أمطار على هذه المناطق.

‎4 - بعد توقف سقوط الامطار يتم المعاملة بــ اوكسى كلورو النحاس مع مانكوزيب أو كلوروثالونيل او ازوكسى ستروبين أو جلوكانات النحاس، بالمعدلات الموصى بها للمحاصيل المتوقع ظهور الامراض الفطرية بها .

‎‏‏5- متوقع عند زيادة كميات الامطار زيادة معدلات تساقط ثمار البرتقال لذلك يفضل العمل على صرف المياه قدر الامكان.

‎6- توقع بعض الآفات الحشرية الهامة و أهمها تربس البصل والثوم "فى الصعيد" وتربس الازهار فى فلفل الصوب والمن على البطاطس والفول البلدى والقمح.