شكرا لقرائتكم خبر عن تصريحات مدبولى بمؤتمر المستثمرين فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية تتعامل مع التحديات وتمهد الطريق من أجل التعافي الاقتصادي، مضيفا: "هدفنا أن ندرك الإمكانيات غير المطروقة الموجودة لدى مصر".



رئيس الوزراء

تتعامل الحكومة المصرية مع التحديات المختلفة وتمهد الطريق من أجل التعافى الاقتصادى

هدفنا أن ندرك الإمكانيات غير المطروقة الموجودة لدى مصر

مصر تهدف إلى تحقيق توقعات اقتصادية إيجابية هذا العام رغم التحديات المختلفة

نرحب بالحوارات البناءة لتخطى آليات الاستثمارات التقليدية

نتطلع لزيادة إجمالى الناتج المحلى والنمو الاقتصادى سنويا ليصل الفائض الرئيسى إلى 2.1% خلال 2023 – 2024 ويصل لـ4.5% فى وقت لاحق

إدارة الديون هو هدف أساسى لنا جميعا فى الحكومة

ضمان مسار إصلاحى اقتصادى وهيكلى لتقليل الدين العام

نستهدف تقليل الدين الحكومى بنسبة 78% من إجمالى الناتج المحلى بحلول 2026 – 2027

ملتزمون بتحقيق كل السياسات التى أدخلناها فى البرنامج الإصلاحى الاقتصادى