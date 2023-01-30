شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: توفير 3 ملايين جرعة من لقاح فايزر المعدل لمواجهة متحورات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان أن تطعيمات لقاح كورونا مهمة جدا خاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مضيفة أن اللقاحات متوفرة للأطفال بداية من عمر 12 عاما وحتى 18 عاما، وكذلك للكبار من سن 18 عاما وما فوق.

وقالت وزارة الصحة والسكان إن اللقاحات أهم وسيلة لرفع الحالة المناعية لمواجهة الفيروسات، بالإضافة إلى الوقاية من المضاعفات الخطرة حال التعرض للعدوى، مشيرة إلى أن اللقاحات الموفرة حاليا صالحة حتى مع المتحورات الجديدة التي ظهرت مؤخرا.

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إلى توفير 3 ملايين جرعة من لقاح فايزر -المعدل- للتعامل بفاعلية وأمان مع متحور «أوميكرون» وجميع متحورات فيروس كورونا، حيث تصل أول شحنة بإجمالى مليون جرعة خلال أسبوعين، على أن تصل باقى الشحنات خلال شهر مارس المقبل.

وكانت كشفت وزارة الصحة والسكان عن آخر مستجدات فيروس كورونا ومتحوراته، وقالت إن المتحور الجديد لفيروس كوفيد 19 يطلق عليهxBB.1.5 ، مشيرة إلى أن جميع الفيروسات دون استثناء بما فى ذلك فيروس كورونا تتطور وتتبدل بمرور الوقت .

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان: "إذا سنحت الفرصة لأى فيروس فإنه يتكاثر ويصنع نسخا من نفسه فتتغير تركيبته الوراثية أحيانا وهو ما يعتبر أمرا طبيعيا، ويعرف ذلك بالطفرة الجينية، وكلما أصبح أكثر انتشارا زاد تكاثره ولا تؤدى هذه التغيرات إلى تغيرات جوهرية للفيروس فى عدواه أو التسبب فى مرض الشخص".

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار: "المتحور الجديد هو سلالة فرعية من سلالة المتحور أوميكرون ويستطيع المتحور الجديد أن ينمو وينتقل بشكل سريع مقارنة بغيره من السلالات"، وتابع: تم الإبلاغ عن وجود 5288 تسلسلا للمتحور الجديد فى 38 دولة منها الولايات المتحدة وبريطانيا وايرلندا الشمالية والدانمارك .