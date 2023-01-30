إزالة مبانٍ مخالفة فى حلوان ونائب المحافظ توجه برفع الإشغالات

القاهرة - سامية سيد - تابعت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية جهود الأجهزة التنفيذية بحى حلوان برئاسة اللواء حسام طوبار رئيس حى حلوان وبالتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ حملة إزالة بالموقع الكائن بمنطقة عزبة الوالدة وذلك لتنفيذ عدة قرارات صادرة.

وشملت الإزالة التعديات المقامة فى المهد بزمام جمعية حلوان للإصلاح الزراعى على مساحة أجمالية « 710 م تقريباً » فى ظل حرص الدولة على التعامل بكل حزم مع كل أشكال التعديات على أملاك الدولة والاراضى الزارعية وأعلاء كلمه القانون والضرب بيد من حديد ضد المخالفين طبقا لتعليمات السيد اللواء محافظ القاهرة.

وتمثلت الإزالة لعدد من المبانى من الطوب الأحمر والاعمدة الخرسانية بدون سقف وكذا مبانى من الطوب الابيض البلوك بدون سقف والقواعد والسملات والاعمدة الخرسانية بدون سقف وكذا إزالة فى المهد عبارة عن مبانى من الطوب الأبيض ومبانى من الطوب الأحمر والاعمدة الخرسانية بدون سقف وتمت الإزالات إزالة كليه حتى سطح الأرض، وتمت الحملة بمعاونة الأجهزة المعنية والقوات الشرطية وتم عمل محضر ادارى بقسم شرطة حلوان بما تم من مخالفات وأعمال الإزالة.

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية ضرورة تنفيذ منظومة متكاملة لازالة المخالفات ومتابعتها باستمرار من خلال وضع قاعدة بيانات صحيحة للتعديات على أملاك الدولة والولايات الأخرى ى من خلال أعمال الرصد المختلفة اولا بأول وتوفير اليات الاحداثيات المكانية لتواكب الأهداف التي وضعتها الدولة لرصد كل شبر بشكل دقيق للتعامل بحزم مع المخالفين من خلال فريق عمل من العاملين باحياء المنطقة الجنوبية.