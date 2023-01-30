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شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة مبانٍ مخالفة فى حلوان ونائب المحافظ توجه برفع الإشغالات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تابعت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية جهود الأجهزة التنفيذية بحى حلوان برئاسة اللواء حسام طوبار رئيس حى حلوان وبالتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ حملة إزالة بالموقع الكائن بمنطقة عزبة الوالدة وذلك لتنفيذ عدة قرارات صادرة.
وشملت الإزالة التعديات المقامة فى المهد بزمام جمعية حلوان للإصلاح الزراعى على مساحة أجمالية « 710 م تقريباً » فى ظل حرص الدولة على التعامل بكل حزم مع كل أشكال التعديات على أملاك الدولة والاراضى الزارعية وأعلاء كلمه القانون والضرب بيد من حديد ضد المخالفين طبقا لتعليمات السيد اللواء محافظ القاهرة.
وتمثلت الإزالة لعدد من المبانى من الطوب الأحمر والاعمدة الخرسانية بدون سقف وكذا مبانى من الطوب الابيض البلوك بدون سقف والقواعد والسملات والاعمدة الخرسانية بدون سقف وكذا إزالة فى المهد عبارة عن مبانى من الطوب الأبيض ومبانى من الطوب الأحمر والاعمدة الخرسانية بدون سقف وتمت الإزالات إزالة كليه حتى سطح الأرض، وتمت الحملة بمعاونة الأجهزة المعنية والقوات الشرطية وتم عمل محضر ادارى بقسم شرطة حلوان بما تم من مخالفات وأعمال الإزالة.
وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية ضرورة تنفيذ منظومة متكاملة لازالة المخالفات ومتابعتها باستمرار من خلال وضع قاعدة بيانات صحيحة للتعديات على أملاك الدولة والولايات الأخرى ى من خلال أعمال الرصد المختلفة اولا بأول وتوفير اليات الاحداثيات المكانية لتواكب الأهداف التي وضعتها الدولة لرصد كل شبر بشكل دقيق للتعامل بحزم مع المخالفين من خلال فريق عمل من العاملين باحياء المنطقة الجنوبية.
وشددت "عبد المنعم"، على المتابعة الدورية لحالات التعديات والمخالفات التي تم رصدها وما تم اتخاذه من إجراءات حيالها مع تحديد خطة زمنية للانتهاء منها وتذليل كافة المعوقات التي تواجه الأحياء أثناء أعمال التنفيذ مع اعداد التقارير اليومية للموقف التنفيذي في ضوء المتابعة المستمرة لهذا الملف الهام.
كما تابعت المهندسة جيهان عبد المنعم حملات ألاشغالات التي شنتها الاجهزة التنفيذية بحي حلوان لفرض حالة الانضباط والتصدي لجميع الأعمال المخالفة للقانون للحفاظ على حق الطريق واتخاذ كافه الإجراءات القانونية لردع المخالفين حيث تم عمل حملة لرفع الإشغالات بمحيط سوق توشكي ومحيط سوق عين حلوان ومنطقة ركن فاروق وشارع محمد سيد أحمد وشارع حيدر وشارع عبد الرحمن وشارع مصطفي فهمي بحلوان وتم مصادرة المضبوطات وايداعها بمخزن الحي لفرض الانضباط واحكام السيطرة علي المخالفين وانتظام حركة سير المواطنين والحركة المرورية.
وبالتنسيق مع وحدة الرصد البيئي بالحي والأجهزة المعنيه تم رفع كفاءة النظافة بشارع منصور وامتداده وشارع المراغي وشارع القومية بمنطقة عرب راشد وشارع ورش العمرة وشارع اسماعيل كامل وشارع ملف الزلزال بحلوان حيث تأتي هذه الاعمال علي فترات مختلفة على مدار اليوم الواحد للحفاظ علي نظافة الشوارع والمظهر اللائق للحي لرفع مستوي النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية للارتقاء بمستوي النظافة بنطاق الحى.
إزالة مبانى مبانى مخالفة فى حلوان
إزالة مبانى مبانى مخالفة فى حلوان