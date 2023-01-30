شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تصل محافظة الشرقية لتنفيذ مرحلة جديدة من مبادرة "مراكب النجاة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لمقر ديوان عام محافظة الشرقية، وكان في استقبالها الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، في إطار إطلاق وتنفيذ المرحلة الجديدة من المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" بالمحافظة، للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

وخلال هذه الزيارة تلتقي السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، أهالي محافظة الشرقية في لقاء جماهيري مفتوح، للنقاش معهم وتوعيتهم بمخاطر الهجرة غير الشرعية بجانب تعريفهم بسبل الهجرة الآمنة، كما تستهدف وزارة الهجرة، بالتعاون مع محافظة الشرقية وكل الجهات المعنية، من هذه الزيارة، استعراض خطط وجهود جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة، لدعم شباب القرى في المحافظة ومساعدتهم على إطلاق مشاريعهم الخاصة، وكذلك استعراض جهود المجلس القومي للمرأة لتوعية السيدات والأمهات بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

كما تتضمن الزيارة افتتاح وتفقد السفيرة سها وزيرة الهجرة للقافلة الطبية بميدان المحطة بالزقازيق في تخصصات العيون والقدم السكري، وذلك في إطار تعاونها مع وزارة الهجرة لتنظيم قوافل طبية في القرى المصدرة للهجرة غير الشرعية، بهدف تقديم خدمات طبية متميزة لأهالي هذه القرى، كونها ضمن الأكثر احتياجا.

وتتضمن مبادرة "مراكب النجاة" في مرحلتها الجديدة، تنفيذ المجلس القومي للمرأة ضمن بروتوكول تعاون مع وزارة الهجرة، حملة توعوية متعددة الأنشطة بـ 6 محافظات هى (الأقصر، قنا، سوهاج، أسيوط، الشرقية، المنوفية)، وتستهدف الأمهات والطلبة والشباب.