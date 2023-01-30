شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أكاديمية الشرطة: نولى اهتماما كبيرا بمسألة الوعى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء هانى أبو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة إن وزارة الداخلية تولى قضية رفع الوعى العام أهمية قصوى.

وأضاف مساعد الوزير أن كافة الدول تهدف لرفع الوعى العام لحماية مجتمعاتها، وذلك من خلال تكاتف كافة المؤسسات بالدولة لرفع الوعى العام تجاه كاف المتغيرات فى مواجهة هجمة شرسة على المجتماعات من خلال حملات موجهة من الإعلام المضلل.

وأكد رئيس أكاديمية الشرطة، أنه لايمكن إحباط تلك المخططات إلا من خلال رفع الوعى العام للمواطنين، وذلك ما أكدت عليه القيادة السياسية فى الدولة ومازالت تؤكد عليه.

وأضاف مساعد الوزير أن أكاديمية الشرطة تقوم بإعداد البحوث، وتنظيم ورش العمل لرفع الوعى العام فى مواجه المخططات التخريبي.

جاء ذلك فى كلمته خلال الندوة التثقيفية التى اعدتها وزارة الداخلية باكاديمية الشرطة تحت عنوان “ الوعى العام احد دعائم الاستقرار الوطنى” بمشاركة قيادات مركز بحوث الشرطة ومؤسسات المجتمع المدنى.