شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. انطلاق مؤتمر "الأهرام-علاء الدين للطفولة" بمشاركة 4 وزراء والصحة العالمية ويونيسف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - • حسين الزناتى: مناقشات موسعة لصياغة توصيات تعزز تنفيذ التدبير المتكامل لصحة الطفل المصرى

تنطلق غدًا الثلاثاء، فعاليات مؤتمر "الأهرام-علاء الدين للطفولة"، فى نسخته الأولى التى تعقد تحت عنوان "أطفالنا مستقبلنا.. صحة الطفل المصرى أولوية"، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ومشاركة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور أشرف صبحى الشباب والرياضة، والمجلس القومى للطفولة والأمومة، وممثلين عن منظمتى الصحة العالمية ويونيسف.

وقال حسين الزناتى، رئيس تحرير مجلة علاء الدين، المنسق العام للمؤتمر، إن النسخة الأولى من المؤتمر تسعى إلى وضع رؤية وطنية لمستقبل صحة أطفال الجمهورية الجديدة، وتعزيز الاستفادة من المبادرات الرئاسية التى أطلقها الرئيس السيسى فى قطاع صحة الطفل، مؤكدًا أن المؤتمر هو امتداد لمشروع وطنى متكامل تتبناه مجلة علاء الدين على الصعيد الإعلامى والثقافى والنفسى للمشاركة التنموية فى بناء وعى المواطن المصرى الذى يبدأ من مرحلة الطفولة.

وأشار "الزناتى" إلى أن الشراكة الفاعلة من الوزارات المعنية، والمؤسسات المحلية والدولية ذات الصلة بالطفولة، ولاسيما منظمتى الصحة العالمية ويونيسف، من شأنها أن تعزز نجاح المؤتمر الأول لصحة الطفل، مؤكدا توافق الجميع على ضرورة وضع صحة الطفل أولوية للمناقشات المستفيضة والمؤتمرات والمنتديات العلمية.

وقال المنسق العام، إن أجندة جلسات المؤتمر ستتناول الخدمات الصحية المقدمة للأطفال بين الواقع والتحديات، ورؤية تنمية وعى الطفل بين التعليم والإعلام والإبداع، والطفل المصرى بين التربية الأسرية الإيجابية والحماية الاجتماعية، وكذلك الرؤية المستقبلية لدور الرياضة فى التنشئة الصحية السليمة، إضافة إلى تطوير السياسات الوطنية لتنفيذ التدبير المتكامل لصحة الطفل، مؤكدا أن جميع الجلسات ستكون بمشاركة وزراء وبرلمانيون وأساتذة جامعات ونخبة من ذوى الاختصاص والمعنيين بمنظومة الطفولة، من أجل الوصول إلى توصيات ملهمة، وصياغة رؤية وطنية تضاف إلى الجهود التى تبذلها الدولة المصرية فى سبيل النهوض بصحة أطفال الجمهورية الجديدة.