شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار السلع فى منافذ وزارة الزراعة.. اللحوم البلدى 155جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قافلة منافذ متحركة الى محافظة بني سويف، تشمل 27 سيارة محملة بكافة السلع والمنتجات الغذائية من انتاج الوزارة، ومزارعها والجهات الانتاجية التابعة لها، لطرحها للمواطنين باسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الاسواقالاخرى من 20 إلى 40٪.

‏‎ويصل عدد منافذ وزارة الزراعة الثابتة والمتحركة الى 409 منفذ على مستوى محافظات الجمهورية تضم جميع أنواع السلع من دواجنولحوم وأسماك وبقوليات وخضراوات وفاكهة .

‏‎وفى التقرير التالى نتعرف على أسعار السلع الغذائية اليوم فى منافذ وزارة الزراعة

‏‎1- اللحم البلدي 155 جنيهًا

‏‎2- اللحم الضاني 145 جنيهًا

‏‎3- البانيه 110 جنيهات

‏‎4- كيلو الفراخ البيضاء 55 جنيها

‏‎5- البطاطس شيكارة 3 كيلو 9 جنيهات وشيكارة 5 كيلو 15 جنيهًا

‏‎6- الارز حبة رفيعه 12 جنيهًا

‏‎ 7- الأرز حبه عريضة 15 جنيهًا

‏‎8- متوفر عبوات من كيلو أرد وحتي 25 كيلو

‏‎9- زيت الزيتون انتاج الوزارة 160 جنيهًا

‏‎10- متوفر جميع الاعسال بانواعها

‏‎11- متوفر جميع المخللات بانواعها

‏‎12- متوفر جميع المربات بانواعها

‏‎13- متوفر الخيار والطماطم والبصل والفلفل العادي والملون