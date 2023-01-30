شكرا لقرائتكم خبر عن ‫تعرف على ترتيب مصر العالمى فى الاستزراع السمكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمتلك مصر 14 بحيرة، هى "مريوط – إدكو – البرلس – المنزلة – البردويل – سيوة – البحيرات المرة – نبع الحمراء – بحيرة التمساح – بحيرة بور فؤاد – بحيرة قارون – بحيرة ناصر – بحيرات توشكى – بحيرة الريان"، ورغم أهمية هذه البحيرات، فإنها عانت منذ سنوات من الإهمال والتعديات، ما جعلها ثروة مهدرة، لتبدأ مؤسسات الدولة فى الاهتمام بملف تطوير البحيرات الطبيعية على مستوى الجمهورية. ‎ وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التفاصيل حول إنتاج مصر من الأسماك: - وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التفاصيل حول إنتاج مصر من الأسماك: -

‎1-إجمالي الإنتاج السنوي في مصر من الأسماك يبلغ 2 مليون طن بنسبة اكتفاء ذاتى يصل إلى حوالى 85 % .

‎3- تحتل أيضاً المركز الثالث فى إنتاج البلطي وسوف تزيد نسبة الاكتفاء الذاتي وفوائض للتصدير مع دخول كل المشروعات القومية الانتاجبكامل طاقتها.

‎4- تم وضع رؤية استراتيجية للثروة السمكية وتطوير البحيرات وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من إمكانيات مصر في هذا الشأن من أجلتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك وفائض للتصدير خاصة بعد إطلاق مشروعات الثروة السمكية العملاقة في غليون والفيروز وقناةالسويس والديبة.

‎5- يتم تطوير البحيرات والمفرخات السمكية والاستغلال الأمثل للأصول وتحصيل مستحقات الدولة لدى الغير وحصر المزارع السمكية لرفعكفاءتها وتوفيق أوضاعها وفقا للضوابط المحددة وفي المناطق المتاح فيها ذلك.

‎6- هناك قاعدة بيانات لكل ما يتعلق بالبحيرات والثروة السمكية لاتخاذ القرارات الصحيحة .