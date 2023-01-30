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ننشر مواقيت الصلاة الاثنين 30/1/2023 بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الإثنين فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.  

 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

 

وقت صلاة الفجر 5:17  ص

موعد صلاة الظهر 12:08 ص

موعد صلاة العصر 08: 3

موعد صلاة المغرب 5:30 م

 

الإسكندرية         

وقت صلاة الفجر 5:23 ص

موعد صلاة الظهر 12:13

موعد صلاة العصر 3:11

موعد صلاة المغرب 5:32 م

موعد صلاة العشاء 6:53 م.  

     

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:14

موعد صلاة الظهر 12:04 م

موعد  صلاة العصر 3:03 م 

موعد صلاة المغرب 5:25 م

موعد صلاة العشاء 6:44  م.         

  

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

 

وقت صلاة الفجر 5:03

وقت صلاة الظهر 11:56 

موعد صلاة  العصر 2:59 م

وقت صلاة المغرب 5:21 م

وقت صلاة العشاء 6:39 م.     

 

مواقيت الصلاة فى أسوان 

 

وقت صلاة الفجر 5:07  ص

موعد صلاة الظهر 12:02 ص

موعد صلاة العصر 09: 3

موعد صلاة المغرب 5:32 م

موعد صلاة العشاء 6:47

 

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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