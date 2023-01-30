شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الاثنين 30/1/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الإثنين فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:17 ص

موعد صلاة الظهر 12:08 ص

موعد صلاة العصر 08: 3

موعد صلاة المغرب 5:30 م

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:23 ص

موعد صلاة الظهر 12:13

موعد صلاة العصر 3:11

موعد صلاة المغرب 5:32 م

موعد صلاة العشاء 6:53 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:14

موعد صلاة الظهر 12:04 م

موعد صلاة العصر 3:03 م

موعد صلاة المغرب 5:25 م

موعد صلاة العشاء 6:44 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 5:03

وقت صلاة الظهر 11:56

موعد صلاة العصر 2:59 م

وقت صلاة المغرب 5:21 م

وقت صلاة العشاء 6:39 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 5:07 ص

موعد صلاة الظهر 12:02 ص

موعد صلاة العصر 09: 3

موعد صلاة المغرب 5:32 م

موعد صلاة العشاء 6:47