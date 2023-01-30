شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المحطات التبادلية بخطوط المترو الأربعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتمد هيئة المترو في مصر على محطات مهمة وهى محطات الربط بين الخطوط وبعضها، وبتنفيذ الخط الرابع لمترو الانفاق بمرحلته الأولي حتى الفسطاط ستصبح محطة الملك الصالح في الخط الأول هي أول محطة تبادلية من نوعها فى مصر حيث ستصبح أول محطة سطحية - نفقية .

- الشهداء : نفقية - نفقية ( الخط الأول والثانى).

- ناصر : نفقية - نفقية ( الخط الأول والثالث ).

- العتبة : نفقية - نفقية ( الخط الثانى والثالث ).

- السادات: نفقية - نفقية ( الأول - الثانى ).

- جامعة القاهرة: سطحية - علوية ( الثانى - الثالث ).

- محطة الجيزة : علوية - نفقية ( الثانى - الرابع).

تفاصيل خطوط المترو:

- الخط الأول والممتد من المرج الجديدة حتى حلوان بطول 44 كم وعدد 35 محطة.

- الخط الثانى: والممتد من شبرا الخيمة حتى المنيب بطول 21.6 كم وعدد 20 محطة.

- الخط السادس: المخطط إنشاؤه والممتد من منطقة الخصوص شمالاً وحتى منطقة المعادى الجديدة بطول 35 كم وعدد 26 محطة .

- الخط الثالث: الممتد بطول 41.2 كم وعدد 34 محطة من محطة عدلى منصور المركزية بشرق القاهرة مروراً بشارع جسر السويس ومصر الجديدة ومنطقة وسط البلد ثم يعبر أسفل النيل تحت جزيرة الزمالك حتى الكيت كات ثم يتفرع شمالاً إلى إمبابة وجنوباً إلى المهندسين وصولاً لجامعة القاهرة .

• الخط الرابع (خط الهرم) : بطول 42 كم وعدد 38 محطة ويحقق الربط بين محافظة القاهرة والجيزة ومدينة السادس من أكتوبر حيث يمتد من حدود مدينة 6 أكتوبر مروراً بالمتحف المصرى الكبير ثم ميدان الرماية ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة ليتقاطع مع الخط الثانى للمترو ثم يمتد ليتقاطع مع الخط الأول للمترو بمحطة الملك الصالح ثم يمتد حتى محطة الفسطاط ليتقاطع مع الخط السادس ثم إلى شارع صلاح سالم ثم طريق النصر مراراً بمدينة نصر لينتهى عند مدينة المحطة .